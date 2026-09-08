Bukan Sekadar Kebiasaan, Suka Menyalakan TV Saat Bekerja Bisa Tunjukkan 5 Hal Ini

ilustrasi orang yang menyalakan TV. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih nyaman. Ada yang membutuhkan suasana benar-benar sunyi saat bekerja, sementara sebagian lainnya justru lebih produktif ketika ditemani suara televisi di latar belakang.
Menyalakan TV saat mengerjakan pekerjaan rumah, belajar, atau menyelesaikan tugas mungkin terlihat seperti kebiasaan sederhana. Namun, dari sudut pandang psikologi, preferensi terhadap suara atau stimulasi di sekitar dapat berkaitan dengan cara seseorang mengatur perhatian dan mencari kenyamanan.
Meski demikian, kebiasaan menonton atau mendengarkan TV sambil bekerja tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menentukan kepribadian seseorang. Faktor lingkungan, jenis pekerjaan, dan preferensi pribadi juga turut berpengaruh.
Dilansir dari Geediting, berikut lima karakter yang mungkin terlihat pada orang yang senang menyalakan TV ketika sedang mengerjakan tugas.
Orang yang mampu mengerjakan pekerjaan sambil mendengarkan tayangan televisi mungkin cukup terbiasa membagi perhatian.
Misalnya, mereka dapat membersihkan rumah sambil mengikuti berita atau memasak sembari mendengarkan acara favorit.
Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa mereka nyaman ketika harus berpindah perhatian antara aktivitas utama dan stimulus lain. Namun, bukan berarti semua orang yang melakukan hal ini otomatis merupakan multitasker yang lebih efektif.
Pada pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, terlalu banyak rangsangan justru dapat mengurangi fokus.
Sebagian orang menyalakan televisi bukan semata-mata untuk hiburan. Mereka juga tertarik mendapatkan informasi baru sambil menyelesaikan pekerjaan.
Berita, dokumenter, tayangan edukasi, hingga program wawancara dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi mereka.
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Jawa Pos
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