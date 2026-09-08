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Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 16.34 WIB

Dari Fokus hingga Punya Hubungan Mendalam, Ini 7 Kelebihan Introvert

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menjadi seorang introvert terkadang membuat seseorang merasa kurang dipahami oleh lingkungan sekitarnya. Sikap yang lebih tenang, tidak banyak berbicara, dan lebih senang mendengarkan sering kali dianggap sebagai kekurangan.

Padahal, introversi bukan berarti seseorang tidak mampu bersosialisasi atau tidak memiliki kemampuan yang baik. Orang introvert justru dapat memiliki sejumlah karakter yang menjadi kekuatan dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, maupun hubungan dengan orang lain.

Mereka cenderung menikmati waktu sendiri, memikirkan sesuatu secara mendalam, dan lebih selektif dalam membangun hubungan.

Dilansir dari Introvert Dear, berikut sejumlah kualitas positif yang bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk bangga dengan kepribadiannya sebagai introvert.

1. Memikirkan ucapan sebelum berbicara

Orang introvert umumnya tidak terburu-buru mengeluarkan pendapat. Mereka cenderung memikirkan terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan sebelum berbicara.

Kebiasaan tersebut bukan berarti mereka tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan. Sebaliknya, mereka lebih mengutamakan isi pembicaraan dibandingkan sekadar banyak bicara.

Dengan mempertimbangkan kata-kata terlebih dahulu, seorang introvert dapat menyampaikan pendapat dengan lebih terarah dan bermakna.

2. Mampu menjaga fokus

Kebiasaan berpikir secara mendalam juga dapat membuat introvert memiliki kemampuan konsentrasi yang baik ketika mengerjakan sesuatu.

Mereka biasanya nyaman menyusun rencana sebelum mulai bekerja dan dapat mencurahkan perhatian pada tugas yang sedang dihadapi.

Ketika berada dalam lingkungan yang mendukung, kemampuan fokus ini dapat membantu mereka menyelesaikan pekerjaan atau proyek dengan lebih terstruktur.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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