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Leni Setya Wati
Minggu, 6 September 2026 | 20.48 WIB

Sulit Dikalahkan! Rekomendasi Karakter K-Drama Ini Punya Kekuatan di Atas Rata-Rata 

Song jong ki di vincenzo (x @iconickdramas)

JawaPos.com – K-drama tidak hanya dipenuhi kisah romantis dan konflik keluarga. Ada drama yang menghadirkan karakter utama dengan kemampuan luar biasa, kecerdasan di atas rata-rata, pengalaman tempur, hingga kekuatan supernatural.

Sosok ini biasanya menjadi lawan tangguh bagi para penjahat karena mereka selalu memiliki cara untuk keluar dari situasi sulit.

Salah satunya adalah Agent Kim Reactivated, yang menampilkan So Ji Sub sebagai seorang ayah tunggal biasa yang ternyata memiliki masa lalu sebagai agen operasi rahasia. Ketika putrinya menghilang, kemampuan mematikannya kembali digunakan.

Ada pula Teach You a Lesson dengan Kim Moo Yul sebagai Na Hwa Jin, sosok berwibawa yang mengandalkan kecerdasan, kemampuan fisik, serta metode tak biasa untuk menghadapi perundungan dan berbagai masalah di sekolah.

Karakter perempuan juga tak kalah kuat. A Bona Fide Killer menghadirkan Kong Hyo Jin sebagai Yu Bo Na, seorang ibu sekaligus pekerja kantoran yang ternyata merupakan pembunuh bayaran legendaris bernama Kingfisher.

Sementara itu, Strong Woman Do Bong Soon memperlihatkan Park Bo Young sebagai perempuan mungil dengan kekuatan super yang diwariskan turun-temurun. Kemampuannya bahkan membuatnya mampu menghadapi sekelompok gangster seorang diri.

Menurut Soompi, daftar karakter yang sulit dikalahkan ini juga mencakup Yoon Hyun Woo atau Jin Do Joon dalam Reborn Rich, yang menggunakan ingatan dari kehidupan sebelumnya untuk memprediksi masa depan dan mengatur strategi balas dendam.

Ada pula Kim Do Gi dalam Taxi Driver, mantan anggota pasukan khusus yang memanfaatkan kemampuan bertarung, penyamaran, serta kecerdasannya untuk membantu korban yang tidak mendapatkan keadilan.

Kekuatan supernatural hadir melalui Tale of the Nine-Tailed, dengan Lee Yeon yang diperankan Lee Dong Wook sebagai gumiho berusia hampir 1.000 tahun. Pengalaman panjang dan kemampuan supranatural membuatnya menjadi sosok yang nyaris mustahil ditaklukkan.

Sementara itu, Vincenzo menghadirkan Song Joong Ki sebagai pengacara Korea-Italia sekaligus mantan penasihat mafia yang mengandalkan kecerdasan, koneksi, dan strategi tak biasa untuk menghancurkan kelompok korup.

Deretan drama tersebut menawarkan daya tarik yang berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan: karakter utamanya bukan tipe yang mudah menyerah atau dikalahkan.

Dari aksi brutal, strategi penuh perhitungan hingga kekuatan supernatural, kisah mereka menjadi semakin menarik karena penonton dapat menyaksikan bagaimana para protagonis membalikkan keadaan ketika menghadapi musuh yang jauh lebih kuat.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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