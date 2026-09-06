Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 6 September 2026 | 22.18 WIB

Tak Sekadar Sopan, 7 Karakter Ini Sering Dimiliki Orang yang Suka Berbagi Kursi

ciri kepribadian orang pesan makanan sama setiap ke restoran menurut psikologi.(Freepik/ Drazen Zigic) - Image

ciri kepribadian orang pesan makanan sama setiap ke restoran menurut psikologi.(Freepik/ Drazen Zigic)

JawaPos.com – Karakter seseorang terkadang dapat terlihat dari tindakan sederhana yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah ketika seseorang rela memberikan kursinya kepada penumpang lain di transportasi umum.

Tindakan tersebut mungkin terlihat sepele, tetapi dapat mencerminkan kepedulian terhadap kondisi orang di sekitar. Misalnya, ketika seseorang memilih berdiri agar lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, atau penumpang yang membutuhkan bisa duduk dengan lebih nyaman.

Dalam psikologi sosial, perilaku semacam ini dapat dikategorikan sebagai perilaku prososial, yakni tindakan yang dilakukan untuk memberikan manfaat atau membantu orang lain.

Kebiasaan tersebut tidak serta-merta bisa digunakan untuk menentukan kepribadian seseorang secara keseluruhan. Namun, tindakan memberikan kursi dapat menjadi salah satu gambaran mengenai kecenderungan karakter tertentu.

Dilansir dari Geediting.com, berikut tujuh ciri kepribadian yang dikaitkan dengan kebiasaan memberikan kursi kepada orang lain di transportasi umum.

1. Memiliki Empati yang Tinggi

Orang yang bersedia memberikan tempat duduk biasanya mampu memperhatikan kebutuhan orang lain di sekitarnya.

Mereka dapat menyadari ketika ada penumpang yang tampak kelelahan, kesulitan berdiri, atau membutuhkan tempat duduk lebih daripada dirinya sendiri.

Empati membuat seseorang tidak hanya memikirkan kenyamanan pribadi, tetapi juga berusaha memahami kondisi orang lain.

Kepekaan semacam ini dapat terlihat dari kemampuan membaca ekspresi, bahasa tubuh, maupun situasi sosial di lingkungan sekitar.

2. Suka Berbuat Baik Tanpa Mengharapkan Imbalan

Memberikan kursi kepada orang lain umumnya tidak memberikan keuntungan materi secara langsung. Seseorang bahkan harus rela kehilangan kesempatan untuk duduk dan berdiri selama perjalanan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sulit Dikalahkan! Rekomendasi Karakter K-Drama Ini Punya Kekuatan di Atas Rata-Rata  - Image
Music & Movie

Sulit Dikalahkan! Rekomendasi Karakter K-Drama Ini Punya Kekuatan di Atas Rata-Rata 

Minggu, 6 September 2026 | 20.48 WIB

Bukan Sekadar Hemat, 8 Karakter yang Bisa Terlihat dari Kebiasaan Memasak di Rumah - Image
Kepribadian

Bukan Sekadar Hemat, 8 Karakter yang Bisa Terlihat dari Kebiasaan Memasak di Rumah

Sabtu, 5 September 2026 | 22.17 WIB

Bukan Sekadar Soal Uang, 7 Karakter Ini Kerap Dimiliki Orang yang Gemar Memberi Tip - Image
Kepribadian

Bukan Sekadar Soal Uang, 7 Karakter Ini Kerap Dimiliki Orang yang Gemar Memberi Tip

Sabtu, 5 September 2026 | 19.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

3

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

4

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

6

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

7

Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore