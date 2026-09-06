Tak Sekadar Sopan, 7 Karakter Ini Sering Dimiliki Orang yang Suka Berbagi Kursi

JawaPos.com – Karakter seseorang terkadang dapat terlihat dari tindakan sederhana yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah ketika seseorang rela memberikan kursinya kepada penumpang lain di transportasi umum.

Tindakan tersebut mungkin terlihat sepele, tetapi dapat mencerminkan kepedulian terhadap kondisi orang di sekitar. Misalnya, ketika seseorang memilih berdiri agar lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, atau penumpang yang membutuhkan bisa duduk dengan lebih nyaman.

Dalam psikologi sosial, perilaku semacam ini dapat dikategorikan sebagai perilaku prososial, yakni tindakan yang dilakukan untuk memberikan manfaat atau membantu orang lain.

Kebiasaan tersebut tidak serta-merta bisa digunakan untuk menentukan kepribadian seseorang secara keseluruhan. Namun, tindakan memberikan kursi dapat menjadi salah satu gambaran mengenai kecenderungan karakter tertentu.

Dilansir dari Geediting.com, berikut tujuh ciri kepribadian yang dikaitkan dengan kebiasaan memberikan kursi kepada orang lain di transportasi umum.

1. Memiliki Empati yang Tinggi Orang yang bersedia memberikan tempat duduk biasanya mampu memperhatikan kebutuhan orang lain di sekitarnya.

Mereka dapat menyadari ketika ada penumpang yang tampak kelelahan, kesulitan berdiri, atau membutuhkan tempat duduk lebih daripada dirinya sendiri.

Empati membuat seseorang tidak hanya memikirkan kenyamanan pribadi, tetapi juga berusaha memahami kondisi orang lain.

Kepekaan semacam ini dapat terlihat dari kemampuan membaca ekspresi, bahasa tubuh, maupun situasi sosial di lingkungan sekitar.