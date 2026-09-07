5 Alasan Kepribadian Kuat Seseorang Dapat Membuat Orang di Sekitarnya Merasa Ragu dan Gugup

Ilustrasi seseorang dengan pribadi kuat (Freepik)
JawaPos.com – Sebagian orang secara alami memiliki kepribadian yang kuat dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, meskipun karakter tersebut terkadang dapat membuat orang di sekitarnya merasa terintimidasi.
Sikap tersebut bukan berarti menunjukkan keinginan untuk menguasai orang lain, melainkan mencerminkan kemampuan seseorang dalam mengenali dirinya serta memahami tujuan yang ingin dicapai.
Orang dengan kepribadian kuat juga cenderung tidak ingin menghabiskan waktu dalam percakapan tanpa makna atau menjalin interaksi yang dianggap tidak tulus.
Namun, bagi orang yang tidak terbiasa menghadapi sikap percaya diri dan ketegasan tersebut, kepribadian yang kuat dapat terlihat terlalu intens hingga memunculkan rasa ragu atau gugup.
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Berikut 5 tanda seseorang yang memiliki kepribadian kuat serta sangat kompeten hingga membuat orang sekitar menjadi terintimidasi, seperti dilansir dari laman Geediting.
1. Selalu Bersikap Jujur
Beberapa orang bersikap hati-hati untuk tidak mengungkapkan kebenaran agar tidak membuat orang lain kesal, tetapi itu bukan gaya Anda. Anda percaya pada kejujuran dan keterbukaan, meskipun itu bukan hal yang ingin didengar orang.
Meskipun kejujuran semacam ini menyegarkan bagi mereka yang menghargainya, orang lain mungkin menganggapnya blak-blakan atau bahkan kasar. Mereka mungkin merasa tidak nyaman di dekat Anda karena mereka tidak terbiasa dengan seseorang yang berbicara terus terang.
Namun, inilah masalahnya tujuan Anda bukanlah untuk menyakiti perasaan melainkan untuk menjadi nyata. Serta mereka yang menghargai keaslian akan menghormati Anda karenanya, meskipun mereka butuh sedikit waktu untuk menyesuaikan diri.
2. Dapat Mempertahankan Kontak Mata yang Kuat Saat Berbicara
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Jawa Pos
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