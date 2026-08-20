7 Kualitas yang Sering Dimiliki Orang yang Banyak Bicara Saat Gugup Menurut Psikologi

JawaPos.com - Rasa gugup dapat muncul dalam berbagai bentuk. Sebagian orang memilih diam ketika berada dalam situasi yang membuat tegang, sementara sebagian lainnya justru menjadi lebih banyak bicara.

Kebiasaan berbicara terus-menerus ketika merasa gugup atau over-talking dapat menjadi cara seseorang menghadapi tekanan sosial. Perilaku tersebut bisa berkaitan dengan rasa tidak nyaman, kekhawatiran terhadap penilaian orang lain, maupun pola komunikasi yang sudah terbentuk.

Menariknya, orang yang banyak bicara saat gugup tidak selalu berarti memiliki kepribadian yang buruk. Dalam kondisi tertentu, perilaku tersebut justru dapat menunjukkan sejumlah karakter positif.

Dilansir dari Geediting, berikut tujuh kualitas yang sering dikaitkan dengan orang yang cenderung banyak bicara ketika sedang gugup.

1. Memiliki kesadaran diri yang cukup tinggi Orang yang banyak berbicara ketika gugup biasanya cukup sadar terhadap dirinya dan situasi sosial yang sedang dihadapi.

Mereka mungkin terlalu memperhatikan suasana sekitar, termasuk ketika percakapan mulai hening. Untuk menghilangkan rasa canggung, mereka kemudian berusaha menjaga obrolan tetap berjalan.

Berbicara menjadi salah satu cara untuk mengalihkan perhatian dari rasa tegang sekaligus membuat dirinya merasa lebih nyaman.

2. Cenderung ingin memberikan kesan terbaik Ada pula orang yang banyak bicara karena sangat memikirkan bagaimana dirinya dipandang oleh orang lain.

Mereka mungkin takut dianggap membosankan, tidak menarik, atau tidak mampu mengikuti percakapan. Akibatnya, mereka terus mencari bahan pembicaraan agar interaksi berjalan lancar.