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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 27 Juli 2026 | 16.10 WIB

10 Ucapan Orang Tua Penyebab Anak Tumbuh Jadi Mudah Ragu Menurut Psikologi

Ucapan orang tua penyebab anak tumbuh jadi mudah ragu menurut psikologi / foto : Magnific/ stockking - Image

Ucapan orang tua penyebab anak tumbuh jadi mudah ragu menurut psikologi / foto : Magnific/ stockking

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa rasa percaya diri seseorang sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berbicara sejak masa kecil.

Anak yang tumbuh dengan dukungan penuh cenderung memiliki keyakinan diri yang lebih kuat saat dewasa.

Sebaliknya, sejumlah ucapan tertentu dari orang tua justru dapat menggerus kepercayaan diri anak secara perlahan.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (27/7), berikut sepuluh kalimat yang sering diucapkan orang tua sehingga membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang mudah ragu.

1. "Kamu akan mengerti kalau sudah lebih besar"

Kalimat ini sering digunakan untuk menghindari percakapan yang sebenarnya bisa memberi anak sudut pandang baru.

Anak yang dibesarkan dengan kalimat ini tumbuh dengan ekspektasi bahwa pemahaman hanya datang seiring usia.

Rasa ingin tahu yang tidak dihargai justru menumpulkan kemampuan berpikir kritis serta memicu kecemasan pada anak.

Mereka pun tumbuh dengan kebiasaan meragukan diri sendiri karena merasa selalu melakukan sesuatu yang salah.

2. "Kamu pasti akan mengacaukannya"

Editor: Setyo Adi Nugroho
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