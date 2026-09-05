6 Alasan Mengapa Sebagian Orang Menjadi Kecanduan, Sementara yang Lain Tidak Menurut Psikologi

seseorang yang menjadi kecanduan dalam suatu hal./Magnific/DC Studio
JawaPos.com - Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa dua orang bisa melakukan hal yang sama, tetapi hanya salah satunya yang akhirnya menjadi kecanduan?
Dua orang bisa sama-sama bermain gim, menggunakan media sosial, minum kopi, berbelanja, menonton video, berjudi, atau mengonsumsi zat tertentu. Pada awalnya, aktivitas tersebut mungkin hanya dilakukan untuk bersenang-senang, menghilangkan stres, atau mengisi waktu luang. Namun, pada sebagian orang, kebiasaan tersebut perlahan berubah menjadi sesuatu yang sulit dikendalikan.
Orang tersebut mungkin mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk aktivitas itu. Ia merasa gelisah ketika tidak melakukannya. Pekerjaan, hubungan sosial, kesehatan, atau keuangan mulai terganggu. Bahkan ketika sadar bahwa kebiasaan tersebut menimbulkan masalah, ia tetap kesulitan berhenti.
Sementara itu, orang lain yang melakukan aktivitas serupa tidak mengalami hal yang sama.
Mengapa?
Menurut psikologi, kecanduan bukanlah hasil dari satu penyebab tunggal. Kecenderungan seseorang untuk mengalami perilaku adiktif merupakan hasil interaksi berbagai faktor: kondisi biologis, pengalaman hidup, kepribadian, lingkungan, cara seseorang mengelola emosi, serta bagaimana otak belajar menghubungkan suatu perilaku dengan rasa senang atau rasa lega.
Dengan kata lain, bukan hanya apa yang dilakukan seseorang yang menentukan apakah ia akan kecanduan, tetapi juga mengapa ia melakukannya, bagaimana ia merasakan efeknya, dan kondisi kehidupannya ketika perilaku tersebut berkembang menjadi kebiasaan.
Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (4/9), terdapat enam alasan utama yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut.
1. Setiap orang memiliki tingkat sensitivitas terhadap “hadiah” yang berbeda
Salah satu konsep penting dalam psikologi kecanduan adalah reward system, yaitu mekanisme yang membuat manusia terdorong mengulangi sesuatu yang dianggap menyenangkan atau bermanfaat.
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Jawa Pos
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