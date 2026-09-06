Cepat Pulih dari Putus Cinta, 7 Perilaku Ini Sering Muncul pada Pria yang Sudah Move On

seseorang yang cepat move on setelah putus cinta./Freepik/freepik

JawaPos.com - Putus cinta dapat menjadi pengalaman emosional yang berat bagi siapa pun. Meski demikian, setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menghadapi kehilangan dan menata kembali kehidupannya setelah sebuah hubungan berakhir.

Ada pria yang membutuhkan waktu cukup panjang untuk berdamai dengan keadaan. Sebaliknya, ada pula yang terlihat lebih cepat kembali menjalani rutinitas dan membuka lembaran baru.

Kondisi tersebut bukan berarti pria yang cepat move on tidak merasakan kesedihan. Bisa jadi, mereka mempunyai cara tersendiri dalam mengelola emosi sehingga tidak terus-menerus terjebak dalam kenangan hubungan sebelumnya.

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah perilaku yang dapat muncul pada pria ketika mereka mulai berhasil melepaskan hubungan masa lalu. Berikut tujuh di antaranya.

1. Mulai Menekuni Kesibukan Baru Setelah hubungan berakhir, pria yang cepat bangkit biasanya mulai mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan. Mereka dapat kembali menekuni hobi, berolahraga, fokus pada pekerjaan, atau mencoba aktivitas yang sebelumnya belum pernah dilakukan.

Kesibukan yang bersifat positif dapat membantu mengalihkan perhatian dari rasa kehilangan. Waktu dan energi yang sebelumnya banyak tercurah untuk hubungan kemudian diarahkan pada kegiatan yang memberikan rasa pencapaian.

2. Perlahan Membatasi Hubungan dengan Mantan Tanda lainnya terlihat dari berkurangnya interaksi dengan mantan pasangan. Mereka mungkin tidak lagi rutin memeriksa media sosial mantan, menghindari percakapan yang tidak diperlukan, atau memilih tidak mencari-cari alasan untuk bertemu.

Jarak tersebut dapat membantu seseorang membangun kembali batas emosional. Dengan tidak terus-menerus terpapar kenangan lama, proses penyesuaian terhadap kehidupan setelah putus dapat berjalan lebih baik.

3. Kembali Aktif Bersama Teman Pria yang mulai pulih juga dapat terlihat lebih sering menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Mereka kembali berkumpul dengan teman, menghadiri kegiatan sosial, atau bahkan memperluas lingkungan pergaulan.

Dukungan sosial mempunyai peran penting ketika seseorang sedang menghadapi masa sulit. Interaksi dengan teman dan keluarga dapat membuat seseorang merasa tetap diterima serta mengingatkan bahwa kehidupannya tidak hanya berpusat pada hubungan yang telah berakhir.

4. Menjadikan Putus Cinta sebagai Momentum Berbenah Sebagian pria justru menggunakan masa setelah putus sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Perubahan tersebut bisa terlihat dari pola hidup yang lebih sehat, penampilan yang semakin terawat, hingga produktivitas yang meningkat.

Dorongan untuk berkembang dapat muncul karena seseorang ingin mendapatkan kembali rasa percaya diri. Mereka mulai menetapkan tujuan baru dan berusaha membangun kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.