Dikelilingi Banyak Orang tapi Tetap Merasa Sendiri, Ini 8 Perilaku yang Perlu Diperhatikan

seseorang yang merasa kesepian meski dikelilingi orang lain



JawaPos.com - Kesepian sering dipahami sebagai kondisi saat seseorang tidak memiliki teman atau merasa terisolasi.

Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa kesepian bukan sekadar tidak adanya orang di sekitar, melainkan rasa keterputusan emosional.

Itulah mengapa seseorang bisa merasa sangat sepi meski berada di tengah keramaian, punya banyak teman, atau bahkan aktif berinteraksi di media sosial.



Dilansir dari Geediting, fenomena ini disebut loneliness in crowd—kesepian di tengah keramaian—dan kerap dialami oleh mereka yang merasa tidak ada yang benar-benar memahami atau menerima dirinya.

Menariknya, perasaan ini sering tercermin dalam pola perilaku tertentu. Berikut delapan di antaranya:



1. Sering Merasa Tidak Nyaman dalam Interaksi Sosial



Orang yang kesepian justru bisa terlihat ramah dan suka berkumpul, tetapi di dalam hati mereka merasa tidak “nyambung” dengan orang lain.

Secara psikologis, kondisi ini dikenal sebagai emotional disconnection, di mana hubungan sosial terasa dangkal.

Akibatnya, meski dikelilingi teman, mereka tetap merasa sendirian.



2. Mudah Merasa Lelah Setelah Bersosialisasi



Kesepian sering diikuti oleh social fatigue—kelelahan emosional setelah berinteraksi.

Seseorang mungkin tersenyum, bercanda, atau mengikuti obrolan, namun setelah itu merasa kehabisan energi.

Hal ini muncul karena interaksi dilakukan tanpa ikatan emosional yang mendalam, sehingga terasa menguras tenaga.



3. Cenderung Menarik Diri Secara Perlahan



Alih-alih semakin terbuka, mereka justru mulai membatasi diri.

Menolak undangan, membatasi percakapan, atau lebih suka menghabiskan waktu sendirian.

Psikologi menyebut ini sebagai self-isolation, mekanisme pertahanan untuk mengurangi rasa kecewa akibat tidak merasa benar-benar terhubung.



4. Menjadi Pendengar yang Pasif



Kesepian sering membuat seseorang lebih banyak diam saat bersama orang lain.

Mereka mendengarkan tanpa benar-benar terlibat, atau sekadar memberi respons singkat.

Padahal dalam hati, mereka berharap ada yang benar-benar ingin memahami isi pikirannya.



5. Sering Mencari Validasi di Media Sosial



Orang yang kesepian kerap aktif di dunia maya.

Mereka rajin mengunggah status, foto, atau curahan hati, berharap ada perhatian atau respons positif.

Namun, psikologi sosial menegaskan bahwa validasi eksternal seperti ini hanya memberi efek sementara, dan sering kali justru memperdalam rasa kesepian.



6. Memendam Perasaan dan Jarang Membuka Diri



Mereka sulit mengekspresikan isi hati karena merasa tidak ada yang benar-benar peduli.

Akibatnya, semua emosi disimpan sendiri.

Inilah yang disebut emotional suppression, dan dalam jangka panjang bisa memicu stres, kecemasan, hingga depresi.



7. Sulit Merasakan Kebahagiaan dalam Momen Bersama



Seseorang yang kesepian bisa tertawa dalam kelompok, tetapi tawa itu sering terasa hampa.

Mereka kesulitan menikmati momen kebersamaan karena pikirannya terus dihantui rasa “asing” meski di tengah orang yang akrab.

Hal ini membuat kebahagiaan terasa singkat dan tidak utuh.



8. Lebih Peka terhadap Penolakan



Orang yang kesepian biasanya memiliki hypersensitivity to rejection—mudah merasa diabaikan, ditolak, atau tidak dianggap penting.

Bahkan hal kecil, seperti pesan yang tidak dibalas atau candaan teman, bisa ditafsirkan sebagai tanda bahwa dirinya tidak berharga.