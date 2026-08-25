Jangan Diabaikan, 7 Sinyal Halus Seseorang Mulai Menjauh Secara Emosional

Ilustrasi seseorang berusaha menghapusmu dari hidupnya (freepik)
JawaPos.com – Hubungan antarmanusia tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kedekatan yang sebelumnya terasa hangat perlahan berubah menjadi hubungan yang lebih dingin dan berjarak.
Perubahan tersebut terkadang tidak disampaikan secara langsung. Seseorang mungkin memilih mengurangi intensitas komunikasi atau membatasi pertemuan karena merasa tidak nyaman untuk mengatakan keinginannya secara terus terang.
Kondisi seperti ini tentu dapat menimbulkan kebingungan. Namun, beberapa perubahan perilaku bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang sedang membangun jarak emosional.
Dilansir dari Geediting, berikut tujuh tanda yang patut diperhatikan ketika seseorang mulai menjauh dari kehidupanmu.
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Perubahan komunikasi biasanya menjadi salah satu hal yang paling mudah dirasakan. Jika sebelumnya percakapan berlangsung panjang, hangat, dan penuh antusiasme, kini respons yang diberikan mungkin semakin singkat.
Pesan yang dahulu dibalas dengan cepat bisa menjadi lebih lambat. Topik pembicaraan pun terasa sekadar formalitas tanpa adanya keinginan untuk melanjutkan percakapan.
Meski kondisi tersebut belum tentu berarti seseorang ingin memutus hubungan, perubahan yang berlangsung terus-menerus layak diperhatikan.
Seseorang yang mulai menjaga jarak mungkin semakin sering mengatakan dirinya sibuk. Ajakan bertemu ditolak, jadwal berkali-kali dibatalkan, atau komunikasi menjadi semakin jarang.
Kesibukan tentu merupakan hal yang wajar. Namun, jika pola tersebut terus terjadi tanpa adanya upaya untuk mencari waktu pengganti, hal itu dapat menunjukkan bahwa prioritas hubungan tersebut telah berubah.
Kedekatan biasanya membuat seseorang nyaman berbagi cerita, mulai dari masalah pribadi hingga rencana masa depan. Ketika hubungan mulai renggang, pembicaraan semacam itu dapat berkurang.
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Jawa Pos
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