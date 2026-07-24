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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 05.10 WIB

Bukan Sekadar Capek, 7 Sinyal Ini Menunjukkan Tubuh Perlu Waktu untuk Pulih

ilustrasi orang yang kelelahan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang kelelahan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Sering kali rasa lelah dianggap hanya akibat aktivitas padat, kurang tidur, atau tekanan pekerjaan yang menumpuk.

Padahal, tubuh memiliki cara tersendiri untuk memberikan tanda ketika membutuhkan jeda dan pemulihan.

Mengabaikan sinyal tersebut secara terus-menerus dapat membuat kelelahan ringan berkembang menjadi kelelahan emosional hingga berdampak pada kesehatan secara keseluruhan.

Dikutip dari English Jagran, berikut tujuh tanda yang menunjukkan bahwa tubuh mungkin sudah membutuhkan waktu istirahat dan relaksasi yang cukup.

1. Anda mudah kesal

Hal-hal yang sebelumnya tidak menimbulkan emosi kini benar-benar membuat Anda gila.

Perhatikan apakah pesan, suara, permintaan orang lain, atau bahkan percakapan biasa membuat Anda jengkel.

Terkadang satu hal kecil saja sudah cukup untuk merusak suasana hati Anda sepanjang hari.

Ini adalah salah satu tanda paling umum dari kelelahan berlebihan. Sistem saraf berhenti mampu menahan beban secara normal.

2. Pekerjaan yang dulunya mudah kini membuatmu lelah

Editor: Setyo Adi Nugroho
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