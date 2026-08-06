Alexander Isak Kirim Sinyal Positif kepada Liverpool Setelah Pulih Sepenuhnya dari Cedera

JawaPos.com – Alexander Isak memastikan dirinya berada dalam kondisi fisik terbaik menjelang dimulainya musim baru bersama Liverpool.

Dilansir dari laman Football Place pada Kamis (6/8), Penyerang asal Swedia itu menyatakan telah pulih sepenuhnya dari cedera yang mengganggu penampilannya sepanjang musim lalu.

Isak optimistis dapat memberikan kontribusi lebih besar pada musim keduanya bersama The Reds di bawah arahan pelatih Andoni Iraola.

Liverpool mendatangkan Isak dari Newcastle United pada musim panas lalu dengan nilai transfer sebesar EUR 145 juta atau sekitar Rp2,77 triliun. Namun, musim debutnya di Anfield tidak berjalan sesuai harapan karena ia hanya tampil dalam 22 pertandingan di semua kompetisi.

Cedera otot adduktor, patah tulang fibula, serta beberapa masalah otot lainnya membuat Isak harus absen selama 164 hari dan melewatkan 33 pertandingan.

Dalam keterangannya, Isak menegaskan bahwa dirinya kini telah pulih sepenuhnya dan fokus meningkatkan kebugaran pertandingan selama pramusim. Ia menyebut seluruh rangkaian latihan menjadi kesempatan penting untuk mengembalikan kondisi fisik sebelum kompetisi resmi dimulai.

Penyerang berusia 26 tahun itu juga mengaku puas dengan perkembangan yang ditunjukkan tim selama persiapan pramusim.