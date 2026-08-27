Susah Sinyal Saat Demo? Ini Trik Memperkuat Jaringan Agar Stabil di Ponsel

Ilustrasi susah sinyal/Magnific
JawaPos.com-Di tengah kerumunan atau lokasi demo yang dipadati banyak orang, masalah susah sinyal seringkali menjadi salah satu kendala yang muncul.
Hal ini disebabkan karena ponsel anda harus berbagi jaringan dengan banyak orang dalam waktu bersamaan.
Kondisi ini bisa membuat koneksi internet menjadi lebih lambat atau bahkan sulit digunakan. Terlebih jika anda sedang melakukan berbagai aktivitas di ponsel, seperti membuka medsos, mengirim pesan, atau mencari informasi terkini mengenai situasi di sekitar tempat lokasi.
Selain cara-cara klasik yang bisa dilakukan, seperti merestart ponsel dan mematikan paket data, ada beberapa cara lain yang bisa anda lakukan untuk memperkuat sinyal.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman telkomsel.com danhigo.id pada (27/08), berikut adalah cara yang dapat anda lakukan untuk memperkuat sinyal.
Nyalakan Airplane Mode
Saat demo berlangsung, ponsel anda akan berbagai jaringan dengan banyak orang di sekitar lokasi. Di tengah kerumunan, sebaiknya anda mulai menjauh mencari area yang lebih lenggang. Kemudian nyalakan airplane mode atau mode pesawat selama beberapa menit kemudian matikan kembali. Airplane mode dapat membantu ponsel memutuskan koneksi jaringan sementara dan melakukan pencarian ulang terhadap jaringan yang lebih stabil.
Restart Ponsel
Jika cara pertama tidak berhasil, anda bisa merestart ponsel anda. Ponsel bisa terlalu berat saat harus mencari sinyal sekaligus menjalankan banyak aplikasi dalam satu waktu. Kondisi tersebut dapat membuat kinerja perangkat menjadi lebih berat dan koneksi jaringan terganggu. Setelah ponsel aktif, nyalakan paket data dan coba hubungkan kembali pada internet
Refresh Jaringan
Cara ketiga yang bisa anda lakukan setelah merestart ponsel pada jaringan seluler. Anda bisa menonaktifkan paket data selama beberapa waktu sekitar 1-2 menit. Kemudian, anda bisa menghubungkannya kembali untuk mendapatkan jaringan yang lebih kuat.
Atur Kembali APN
Selanjutnya, jika sinyal masih tidak bisa didapatkan saat berada di lokasi demo, anda dapat membuka settings dan mengatur kembali APN (Access Point Name). APN berfungsi sebagai penghubung antara jaringan seluler pada ponsel dengan jaringan data operator. Pengaturan APN yang sesuai dapat membantu koneksi anda kembali stabil.
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Jawa Pos
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