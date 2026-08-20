Bukan Sekadar Membantu Orang Tua, Mengasuh Adik Bisa Membentuk 10 Karakter Ini

JawaPos.com - Menjadi kakak yang ikut merawat adik sejak usia dini merupakan pengalaman yang cukup membentuk kehidupan seseorang. Tugas seperti membantu menjaga, menemani, atau memastikan kebutuhan adik terpenuhi dapat membuat seseorang belajar bertanggung jawab lebih cepat.

Pengalaman tersebut juga dapat memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain ketika dewasa. Meski tentu tidak semua orang akan memiliki karakter yang sama, kebiasaan mengasuh adik dapat berkaitan dengan berkembangnya empati, kepedulian, kemandirian, maupun kecenderungan untuk mengambil tanggung jawab.

Dilansir dari Geediting.com, berikut sejumlah karakter yang dapat terlihat pada orang yang terbiasa mengasuh adik sejak kecil.

1. Peka terhadap Kondisi Orang Lain Terbiasa memperhatikan kebutuhan adik dapat membuat seseorang lebih sensitif terhadap perubahan suasana hati orang lain.

Mereka mungkin cepat menyadari ketika seseorang sedang lelah, tidak nyaman, sedih, atau membutuhkan bantuan meskipun belum mengatakannya secara langsung.

Namun, kepekaan yang tinggi juga perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kebutuhan diri sendiri.

2. Mudah Merasa Bertanggung Jawab Orang yang sejak kecil terbiasa membantu mengurus adik sering kali tumbuh menjadi pribadi yang dapat diandalkan.

Ketika ada persoalan, mereka cenderung spontan mencari jalan keluar atau mengambil tindakan tanpa harus terlebih dahulu diminta.

Sifat ini bisa menjadi kelebihan dalam pekerjaan maupun hubungan sosial. Namun, penting untuk membedakan antara membantu dan mengambil semua tanggung jawab yang sebenarnya bukan miliknya.