Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 21 Agustus 2026 | 05.00 WIB

Bukan Sekadar Membantu Orang Tua, Mengasuh Adik Bisa Membentuk 10 Karakter Ini

kepribadian orang yang mengasuh adik saat tumbuh dewasa menurut Psikologi./Freepik. - Image

kepribadian orang yang mengasuh adik saat tumbuh dewasa menurut Psikologi./Freepik.

JawaPos.com - Menjadi kakak yang ikut merawat adik sejak usia dini merupakan pengalaman yang cukup membentuk kehidupan seseorang. Tugas seperti membantu menjaga, menemani, atau memastikan kebutuhan adik terpenuhi dapat membuat seseorang belajar bertanggung jawab lebih cepat.

Pengalaman tersebut juga dapat memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain ketika dewasa. Meski tentu tidak semua orang akan memiliki karakter yang sama, kebiasaan mengasuh adik dapat berkaitan dengan berkembangnya empati, kepedulian, kemandirian, maupun kecenderungan untuk mengambil tanggung jawab.

Dilansir dari Geediting.com, berikut sejumlah karakter yang dapat terlihat pada orang yang terbiasa mengasuh adik sejak kecil.

1. Peka terhadap Kondisi Orang Lain

Terbiasa memperhatikan kebutuhan adik dapat membuat seseorang lebih sensitif terhadap perubahan suasana hati orang lain.

Mereka mungkin cepat menyadari ketika seseorang sedang lelah, tidak nyaman, sedih, atau membutuhkan bantuan meskipun belum mengatakannya secara langsung.

Namun, kepekaan yang tinggi juga perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kebutuhan diri sendiri.

2. Mudah Merasa Bertanggung Jawab

Orang yang sejak kecil terbiasa membantu mengurus adik sering kali tumbuh menjadi pribadi yang dapat diandalkan.

Ketika ada persoalan, mereka cenderung spontan mencari jalan keluar atau mengambil tindakan tanpa harus terlebih dahulu diminta.

Sifat ini bisa menjadi kelebihan dalam pekerjaan maupun hubungan sosial. Namun, penting untuk membedakan antara membantu dan mengambil semua tanggung jawab yang sebenarnya bukan miliknya.

3. Lebih Tenang ketika Menghadapi Masalah

Berhadapan dengan berbagai situasi yang melibatkan anak kecil dapat mengajarkan seseorang untuk tidak mudah panik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sering Blank Ketika Sedang Bicara? Bisa Jadi Anda Memiliki 7 Karakter Ini - Image
Kepribadian

Sering Blank Ketika Sedang Bicara? Bisa Jadi Anda Memiliki 7 Karakter Ini

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03.51 WIB

Bakat Memimpin Sejak Lahir, 10 Tanggal Lahir Ini Punya Karakter Visioner - Image
Zodiak

Bakat Memimpin Sejak Lahir, 10 Tanggal Lahir Ini Punya Karakter Visioner

Rabu, 19 Agustus 2026 | 00.19 WIB

Dari Mandiri hingga Lebih Peka, 7 Karakter yang Bisa Terbentuk dari Keluarga Broken Home - Image
Kepribadian

Dari Mandiri hingga Lebih Peka, 7 Karakter yang Bisa Terbentuk dari Keluarga Broken Home

Selasa, 18 Agustus 2026 | 02.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore