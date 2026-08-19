Sering Blank Ketika Sedang Bicara? Bisa Jadi Anda Memiliki 7 Karakter Ini

ciri kepribadian orang yang sering lupa ketika percakapan menurut Psikologi. (Freepik/ pressfoto)
JawaPos.com - Pernah tiba-tiba lupa apa yang ingin disampaikan ketika sedang asyik berbicara? Kondisi semacam ini cukup umum terjadi dan tidak selalu berarti seseorang memiliki daya ingat yang buruk.
Dari sudut pandang psikologi, kehilangan alur pembicaraan dapat berkaitan dengan cara seseorang memusatkan perhatian, mengolah informasi, maupun merespons berbagai hal yang muncul dalam pikirannya.
Sebagian orang mungkin terlalu tenggelam dalam pikirannya sendiri, sementara yang lain justru sangat peka terhadap lingkungan atau terlalu memikirkan respons yang akan diberikan.
Dilansir dari Geediting.com, berikut tujuh karakter yang disebut dapat berkaitan dengan kebiasaan kehilangan fokus atau lupa ketika sedang bercakap-cakap.
Orang kreatif biasanya memiliki banyak gagasan yang muncul hampir bersamaan. Ketika sedang berbicara, sebuah topik dapat dengan mudah memicu ide lain di dalam pikirannya.
Akibatnya, fokus mereka bisa berpindah sebelum gagasan sebelumnya selesai disampaikan. Dari luar, kondisi ini mungkin terlihat seperti mudah lupa, padahal pikirannya sedang menghubungkan banyak hal sekaligus.
Di sisi lain, kemampuan tersebut dapat menjadi kelebihan karena mereka cenderung mampu melihat persoalan dari sudut pandang berbeda dan menghasilkan ide-ide yang tidak biasa.
Orang yang terbiasa melakukan introspeksi sering menghabiskan banyak waktu untuk memahami perasaan, pengalaman, dan pikirannya sendiri.
Saat percakapan berlangsung, perhatian mereka terkadang justru masuk ke dalam pikiran pribadi. Mereka mungkin sibuk menganalisis sesuatu yang berkaitan dengan pembicaraan sehingga kehilangan bagian dari alur dialog.
Kebiasaan merenung secara mendalam juga dapat membuat seseorang mempunyai pemahaman diri dan kepekaan emosional yang kuat.
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Jawa Pos
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