7 Perilaku yang Merusak Perkembangan Seseorang di Lingkungan Kerja Remote Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bekerja secara remote memberikan banyak keuntungan: fleksibilitas waktu, kebebasan menentukan lingkungan kerja, berkurangnya waktu perjalanan, hingga kesempatan menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun, fleksibilitas tersebut juga membawa tantangan psikologis yang sering kali tidak disadari.

Ketika bekerja dari rumah atau lokasi lain tanpa pengawasan langsung, seseorang memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan bagaimana ia bekerja.

Kebebasan ini bisa menjadi kekuatan, tetapi juga dapat berubah menjadi jebakan apabila seseorang mengembangkan perilaku yang menghambat pertumbuhan dirinya.

Dalam psikologi kerja, perkembangan karier bukan hanya ditentukan oleh kemampuan teknis. Faktor seperti regulasi diri, motivasi, hubungan sosial, kemampuan menerima umpan balik, rasa memiliki terhadap pekerjaan, dan kemampuan beradaptasi juga memainkan peran penting.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (20/8), terdapat 7 perilaku yang dapat merusak perkembangan seseorang dalam lingkungan kerja remote, beserta alasan psikologis mengapa perilaku tersebut berbahaya.

1. Terlalu Sering Bekerja dalam Mode "Autopilot"

Salah satu jebakan terbesar dalam pekerjaan remote adalah menjalani pekerjaan secara otomatis.

Seseorang bangun, membuka laptop, membaca pesan, mengerjakan tugas, menghadiri meeting, menyelesaikan pekerjaan, lalu mengulanginya kembali keesokan hari. Secara produktivitas mungkin terlihat baik, tetapi secara perkembangan pribadi ia bisa berhenti bertumbuh.

Masalahnya bukan pada rutinitas itu sendiri. Rutinitas justru dapat membantu produktivitas. Masalah muncul ketika seseorang berhenti bertanya: