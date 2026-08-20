Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Kamis, 20 Agustus 2026 | 20.28 WIB

7 Perilaku yang Merusak Perkembangan Seseorang di Lingkungan Kerja Remote Menurut Psikologi

seseorang yang perkembangannya terganggu./Magnific/karlyukav - Image

seseorang yang perkembangannya terganggu./Magnific/karlyukav

JawaPos.com - Bekerja secara remote memberikan banyak keuntungan: fleksibilitas waktu, kebebasan menentukan lingkungan kerja, berkurangnya waktu perjalanan, hingga kesempatan menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun, fleksibilitas tersebut juga membawa tantangan psikologis yang sering kali tidak disadari.

Ketika bekerja dari rumah atau lokasi lain tanpa pengawasan langsung, seseorang memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan bagaimana ia bekerja.

Kebebasan ini bisa menjadi kekuatan, tetapi juga dapat berubah menjadi jebakan apabila seseorang mengembangkan perilaku yang menghambat pertumbuhan dirinya.

Dalam psikologi kerja, perkembangan karier bukan hanya ditentukan oleh kemampuan teknis. Faktor seperti regulasi diri, motivasi, hubungan sosial, kemampuan menerima umpan balik, rasa memiliki terhadap pekerjaan, dan kemampuan beradaptasi juga memainkan peran penting.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (20/8), terdapat 7 perilaku yang dapat merusak perkembangan seseorang dalam lingkungan kerja remote, beserta alasan psikologis mengapa perilaku tersebut berbahaya.

1. Terlalu Sering Bekerja dalam Mode "Autopilot"

Salah satu jebakan terbesar dalam pekerjaan remote adalah menjalani pekerjaan secara otomatis.

Seseorang bangun, membuka laptop, membaca pesan, mengerjakan tugas, menghadiri meeting, menyelesaikan pekerjaan, lalu mengulanginya kembali keesokan hari. Secara produktivitas mungkin terlihat baik, tetapi secara perkembangan pribadi ia bisa berhenti bertumbuh.

Masalahnya bukan pada rutinitas itu sendiri. Rutinitas justru dapat membantu produktivitas. Masalah muncul ketika seseorang berhenti bertanya:

Apa yang sebenarnya sedang saya pelajari?
Apakah kemampuan saya berkembang?
Apa yang bisa saya lakukan lebih baik?
Apakah pekerjaan saya masih membawa saya menuju tujuan karier?
Apa kontribusi saya yang paling bernilai?

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Perilaku yang Tidak Ditoleransi Orang yang Tak Peduli Kesan Orang Lain Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Perilaku yang Tidak Ditoleransi Orang yang Tak Peduli Kesan Orang Lain Menurut Psikologi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 19.01 WIB

6 Hal yang Sering Dikeluhkan oleh Orang yang Tidak Memiliki Rasa Welas Asih Sama Sekali, Apa Saja? - Image
Kepribadian

6 Hal yang Sering Dikeluhkan oleh Orang yang Tidak Memiliki Rasa Welas Asih Sama Sekali, Apa Saja?

Kamis, 20 Agustus 2026 | 19.00 WIB

Tak Selalu Buruk, 7 Kebiasaan yang Sering Ditemukan pada Orang dengan Rasa Ingin Tahu Tinggi - Image
Kepribadian

Tak Selalu Buruk, 7 Kebiasaan yang Sering Ditemukan pada Orang dengan Rasa Ingin Tahu Tinggi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 05.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore