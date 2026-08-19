7 Pola Masa Kecil yang Dapat Membuat Seseorang Lebih Tertutup dalam Menunjukkan Emosi

JawaPos.com – Cara seseorang menunjukkan emosi bisa sangat berbeda. Ada orang yang mudah memperlihatkan rasa senang, sedih, kecewa, atau marah, sementara sebagian lainnya cenderung menyimpan perasaan dan terlihat tenang dalam berbagai situasi.

Sikap yang minim ekspresi tersebut tidak selalu berarti seseorang tidak memiliki emosi. Cara menampilkan perasaan dapat dipengaruhi oleh kepribadian, lingkungan, pola asuh, hingga pengalaman hidup yang pernah dilalui.

Masa kanak-kanak menjadi salah satu periode ketika seseorang mulai belajar memahami emosi dan menentukan bagaimana cara meresponsnya. Pengalaman tertentu dapat membuat seorang anak terbiasa mengungkapkan perasaan, sementara pengalaman lainnya justru membuat mereka lebih berhati-hati dalam menunjukkannya.

Dilansir dari Geediting, berikut tujuh pengalaman masa kecil yang dapat berkaitan dengan kebiasaan seseorang menyimpan emosi ketika dewasa.

1. Tumbuh dalam Keluarga yang Tidak Terbiasa Membicarakan Perasaan

Seorang anak belajar banyak hal dari lingkungan terdekatnya, termasuk cara mengelola emosi. Jika di rumah perasaan jarang dibicarakan, anak mungkin tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk belajar mengungkapkan apa yang sedang dirasakan.

Misalnya, menangis dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau menunjukkan kesedihan justru dianggap sebagai tanda kelemahan.

Dalam kondisi seperti ini, anak dapat belajar bahwa menyimpan emosi merupakan cara yang lebih aman atau lebih diterima oleh lingkungan.

2. Pernah Dipermalukan Ketika Menunjukkan Emosi