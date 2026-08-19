5 Zodiak yang Mudah Marah, Temperamen Pendek dan Gampang Tersulut Emosi

JawaPos.com - Pada akhirnya memahami karakter orang lain, termasuk zodiak menjadi kebutuhan yang perlu untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang sekitar.

Setiap orang tentu memiliki kendali yang berbeda untuk mengatur dan mengelola emosinya. Beberapa zodiak dikenal lebih temperamen dan mudah tersulut emosi.

Bukan untuk dijauhi, mengenal sosok berdasarkan karakter astrologinya dapat membantu anda mengenali diri sendiri sekaligus beradaptasi menjalin relasi dengan lingkungan.

Mengutip informasi dari laman timesofindia. Pada (19/08) berikut lima zodiak yang dikenal lebih mudah marah.

Aries

Aries memiliki keinginan kuat untuk bisa menang dan dapat langsung marah saat sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginannya.

Mereka ada di bawah pengaruh planet mars yang membuat sifat mereka cenderung mudah marah.

Taurus

Taurus dikenal sebagai pribadi yang sabar, namun mereka juga bisa cepat marah. Taurus memiliki karakter keras kepala.

Saat sudah mencapai tahap kemarahannya, taurus cukup sulit untuk ditenangkan.

Leo

Leo memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka juga bisa mudah marah saat merasa tidak dihargai.