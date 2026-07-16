7 Tanda Kepribadian dari Orang yang Memilih Senyum Tertutup dalam Foto

JawaPos.com - Setiap orang memiliki gaya tersenyum yang berbeda ketika mengabadikan momen melalui foto. Ada yang tersenyum lebar dengan memperlihatkan gigi, sementara sebagian lainnya memilih senyum tertutup tanpa menunjukkan bagian tersebut.

Dalam psikologi populer, ekspresi wajah dan bahasa tubuh seseorang sering dikaitkan dengan cara mereka menampilkan diri di hadapan orang lain. Kebiasaan kecil seperti memilih gaya senyum tertentu saat difoto terkadang dianggap dapat memberikan gambaran mengenai karakter atau kecenderungan kepribadian seseorang.

Senyum yang lebih tertutup dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari rasa nyaman terhadap diri sendiri, kebiasaan pribadi, hingga cara seseorang ingin menampilkan dirinya kepada lingkungan sekitar.

Meski demikian, ekspresi dalam foto tidak dapat menjadi penentu pasti kepribadian seseorang. Banyak faktor lain yang membentuk karakter individu, termasuk pengalaman, lingkungan, dan kondisi emosional.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat beberapa ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang tidak memperlihatkan gigi saat tersenyum dalam foto. Berikut tujuh di antaranya.

1. Mereka cenderung bersifat introvert

Orang-orang yang memilih untuk menutup mulut saat tersenyum dalam foto umumnya adalah individu yang lebih menyukai ketenangan dan refleksi diri.

Mereka merasa lebih nyaman berada dalam kelompok kecil atau bahkan sendirian daripada menjadi pusat perhatian dalam keramaian.

Kecenderungan untuk tidak memamerkan senyuman lebar mencerminkan sifat mereka yang tidak suka menarik perhatian berlebihan.