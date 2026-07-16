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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 17 Juli 2026 | 04.31 WIB

7 Tanda Kepribadian dari Orang yang Memilih Senyum Tertutup dalam Foto

kepribadian orang yang tak memperlihatkan gigi saat senyum di foto menurut Psikologi - Image

kepribadian orang yang tak memperlihatkan gigi saat senyum di foto menurut Psikologi

JawaPos.com - Setiap orang memiliki gaya tersenyum yang berbeda ketika mengabadikan momen melalui foto. Ada yang tersenyum lebar dengan memperlihatkan gigi, sementara sebagian lainnya memilih senyum tertutup tanpa menunjukkan bagian tersebut.

Dalam psikologi populer, ekspresi wajah dan bahasa tubuh seseorang sering dikaitkan dengan cara mereka menampilkan diri di hadapan orang lain. Kebiasaan kecil seperti memilih gaya senyum tertentu saat difoto terkadang dianggap dapat memberikan gambaran mengenai karakter atau kecenderungan kepribadian seseorang.

Senyum yang lebih tertutup dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari rasa nyaman terhadap diri sendiri, kebiasaan pribadi, hingga cara seseorang ingin menampilkan dirinya kepada lingkungan sekitar.

Meski demikian, ekspresi dalam foto tidak dapat menjadi penentu pasti kepribadian seseorang. Banyak faktor lain yang membentuk karakter individu, termasuk pengalaman, lingkungan, dan kondisi emosional.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat beberapa ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang tidak memperlihatkan gigi saat tersenyum dalam foto. Berikut tujuh di antaranya.

1. Mereka cenderung bersifat introvert

Orang-orang yang memilih untuk menutup mulut saat tersenyum dalam foto umumnya adalah individu yang lebih menyukai ketenangan dan refleksi diri.

Mereka merasa lebih nyaman berada dalam kelompok kecil atau bahkan sendirian daripada menjadi pusat perhatian dalam keramaian.

Kecenderungan untuk tidak memamerkan senyuman lebar mencerminkan sifat mereka yang tidak suka menarik perhatian berlebihan.

Para ahli menjelaskan bahwa introvert lebih memilih interaksi yang mendalam dan bermakna daripada percakapan yang dangkal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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