Menurut Psikologi, Kerap Keluar Ruangan Saat Menerima Panggilan Telepon Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Kepribadian

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua pasti pernah melihat orang yang, begitu ponselnya berdering, langsung bergegas keluar ruangan untuk menjawab panggilan.

Entah saat rapat, di kafe, ruang tunggu, atau bahkan saat berkumpul bersama teman, mereka dengan refleks mengambil ponsel dan menjauh.

Sekilas, ini tampak seperti kebiasaan biasa. Namun menurut psikologi, perilaku semacam ini bisa mengungkap banyak hal tentang kepribadian seseorang.

Tidak semua orang merasa perlu untuk menjauh saat menerima telepon.

Maka, ketika seseorang secara konsisten memilih untuk keluar ruangan, bisa jadi itu adalah cerminan dari karakter atau preferensi batin yang kuat.

Dilansir dari Geediting, terdapat 7 ciri kepribadian yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang selalu keluar ruangan saat menerima panggilan telepon, menurut psikologi:

1. Menjunjung Tinggi Privasi

Ciri paling menonjol dari perilaku ini adalah penghargaan terhadap privasi—baik miliknya maupun orang lain.

Mereka merasa isi pembicaraan di telepon adalah sesuatu yang personal, dan tidak seharusnya didengar oleh orang lain, meskipun tidak membahas hal yang terlalu sensitif.