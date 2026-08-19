Pasangan Anda Memiliki 7 Perilaku “Green Flag” Ini? Pasangan Anda Patut Dihargai dan Disyukuri

JawaPos.com - Dalam hubungan asmara, kita sering kali terlalu sibuk mencari tanda-tanda red flag. Kita memperhatikan pasangan yang suka berbohong, mudah marah, posesif, tidak menghargai batasan, atau membuat kita merasa tidak cukup baik.

Padahal, ada hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan: green flag.

Green flag adalah berbagai perilaku positif yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki pola hubungan yang sehat, matang, aman, dan saling menghargai. Green flag bukan berarti pasangan tersebut sempurna. Tidak ada manusia yang selalu benar, selalu sabar, atau tidak pernah melakukan kesalahan.

Justru, pasangan yang layak dihargai adalah seseorang yang bersedia belajar, memperbaiki kesalahan, menghormati Anda, dan berusaha menjaga hubungan dengan cara yang sehat.

Dalam psikologi hubungan, kualitas hubungan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar rasa cinta seseorang, tetapi juga oleh bagaimana pasangan memperlakukan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (19/8), jika pasangan Anda memiliki tujuh perilaku berikut, mungkin Anda sedang bersama seseorang yang benar-benar patut dihargai dan disyukuri.

1. Dia Bisa Berkomunikasi Ketika Ada Masalah, Bukan Menghilang Begitu Saja

Salah satu green flag paling penting dalam hubungan adalah kemampuan untuk menghadapi masalah melalui komunikasi.

Ketika terjadi konflik, pasangan yang sehat tidak selalu memilih untuk kabur, menghilang, atau membuat Anda menebak-nebak apa yang sedang terjadi.