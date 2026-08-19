Menemukan 7 Tanda Ini Saat Bersama Pasangan? Anda Sedang Bersama Orang yang Tepat Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa menemukan pasangan yang tepat berarti menemukan seseorang yang selalu membuat kita bahagia. Seseorang yang selalu romantis, selalu setuju dengan kita, tidak pernah membuat kesalahan, dan mampu memenuhi semua keinginan kita.

Padahal, psikologi hubungan menunjukkan gambaran yang jauh lebih realistis.

Hubungan yang sehat bukan berarti tidak pernah mengalami konflik. Bukan pula berarti dua orang selalu memiliki pendapat, kebiasaan, dan keinginan yang sama. Justru, hubungan yang matang ditandai oleh kemampuan dua orang untuk menghadapi perbedaan tanpa kehilangan rasa aman, hormat, dan kepedulian satu sama lain.

Karena itu, tanda bahwa Anda sedang bersama orang yang tepat sering kali tidak terlihat dari hal-hal yang dramatis. Tanda-tandanya justru muncul dalam kehidupan sehari-hari: bagaimana pasangan memperlakukan Anda ketika sedang berbeda pendapat, bagaimana ia merespons ketika Anda sedang rapuh, dan apakah Anda merasa bisa menjadi diri sendiri ketika berada di dekatnya.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (17/8), jika Anda menemukan beberapa tanda berikut dalam hubungan Anda, itu bisa menjadi indikasi bahwa Anda berada dalam hubungan yang sehat dan memiliki fondasi yang kuat.

1. Anda Bisa Menjadi Diri Sendiri Tanpa Takut Dihakimi

Salah satu tanda paling penting dari hubungan yang sehat adalah munculnya rasa aman untuk menjadi diri sendiri.

Anda tidak merasa harus terus-menerus tampil sempurna agar pasangan tetap menyukai Anda. Anda bisa menunjukkan sisi lucu, lelah, gugup, bahkan sisi yang tidak terlalu membanggakan dari diri Anda tanpa merasa bahwa semua itu akan digunakan untuk merendahkan Anda.

Anda juga tidak merasa harus selalu berhati-hati dengan setiap perkataan karena takut pasangan akan marah, pergi, atau menghukum Anda secara emosional.