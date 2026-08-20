7 Cara Mendukung Pasangan yang Mengalami Depresi Tanpa Melukai Harga Dirinya Menurut Psikologi

Cara mendukung pasangan yang alami depresi tanpa melukai harga dirinya menurut psikologi / foto : Magnific/magnific
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa mendampingi pasangan yang mengalami depresi membutuhkan pemahaman mendalam tentang kondisi tersebut.
Depresi pada pasangan tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga hubungan dan kedekatan emosional keduanya.
Gejala depresi pada pria sering tampil berbeda, seperti rasa putus asa, mudah marah, atau menarik diri.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (20/8), berikut tujuh cara mendukung pasangan yang mengalami depresi tanpa harus melukai harga dirinya sendiri.
1. Mempelajari lebih dalam tentang depresi
Menjalani hubungan dengan seseorang yang mengalami depresi bisa terasa menantang, terutama saat episode depresi memuncak.
Pasangan mungkin sering terlihat menjauh karena merasa dirinya menjadi beban bagi orang terdekatnya.
Mempelajari lebih dalam tentang depresi membantu seseorang lebih siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin muncul.
Pemahaman ini juga membantu membangun hubungan yang lebih sehat dan penuh dukungan bagi pasangan tersebut.
2. Selalu berusaha bersikap sabar
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Jawa Pos
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