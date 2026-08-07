Punya Aura Berbeda, Ini 5 Tanda Kepribadian Kuat yang Tidak Semua Orang Bisa Hadapi

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter yang berbeda dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Ada pribadi yang mudah menyesuaikan diri dan membuat orang lain merasa nyaman, tetapi ada pula sosok yang memiliki karakter kuat sehingga kehadirannya terasa lebih berpengaruh.

Memiliki kepribadian kuat bukan berarti selalu ingin mendominasi atau terlihat lebih unggul dibanding orang lain.

Sering kali, hal tersebut muncul dari rasa percaya diri, kemampuan mengenali diri sendiri, serta keberanian untuk memegang prinsip.

Namun, karakter yang tegas dan autentik terkadang dapat membuat sebagian orang merasa kurang nyaman karena mereka harus berhadapan dengan seseorang yang sulit dipengaruhi.

Dilansir dari Hack Spirit, berikut lima tanda seseorang memiliki kepribadian kuat yang bisa membuat orang lain merasa terintimidasi.

1. Tidak Menyukai Percakapan yang Sekadar Basa-Basi Orang dengan kepribadian kuat biasanya lebih tertarik pada pembicaraan yang memiliki makna.

Mereka cenderung menikmati diskusi tentang tujuan hidup, pengalaman, nilai pribadi, maupun perkembangan diri dibanding sekadar membahas hal-hal ringan.

Bagi sebagian orang, gaya komunikasi seperti ini dapat terasa cukup intens karena membutuhkan keterbukaan dan kedalaman emosi.