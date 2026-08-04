Bukan Sekadar Mandiri, 7 Tanda Seseorang Mengalami Proses Dewasa Sebelum Waktunya

tanda seseorang terpaksa dewasa sebelum waktu siap kata Psikologi./Freepik.

JawaPos.com – Tidak semua orang menjalani proses tumbuh dewasa dengan cara yang sama. Ada sebagian individu yang harus menghadapi tanggung jawab besar ketika usianya masih tergolong muda.

Alih-alih menikmati masa pertumbuhan dengan bebas, mereka justru terbiasa menjadi sosok yang kuat, mandiri, dan bisa diandalkan oleh orang lain. Kondisi inilah yang dalam psikologi sering dikaitkan dengan proses adultifikasi dini, yaitu keadaan ketika seseorang harus mengambil peran layaknya orang dewasa sebelum waktunya.

Orang yang mengalami hal tersebut biasanya terlihat lebih matang dibandingkan teman sebayanya. Namun, di balik sikap tenang dan kemampuan menghadapi masalah, terkadang terdapat beban emosional yang belum terselesaikan.

Mereka mungkin tampak mampu mengatasi berbagai situasi, tetapi sebenarnya pernah melewati fase hidup yang membuat mereka kehilangan sebagian pengalaman masa kecil atau masa muda.

Dilansir dari berbagai kajian psikologi, berikut beberapa tanda yang sering terlihat pada seseorang yang terpaksa menjadi dewasa sebelum benar-benar siap.

1. Selalu Merasa Bertanggung Jawab Atas Segalanya Salah satu tanda paling terlihat adalah munculnya rasa tanggung jawab yang sangat besar sejak usia muda.

Mereka terbiasa menjadi orang yang diandalkan, baik untuk membantu keluarga, menyelesaikan masalah, maupun menjaga keadaan agar tetap berjalan baik.

Dalam beberapa kondisi, mereka bahkan harus memikirkan hal-hal yang biasanya menjadi tanggung jawab orang yang lebih tua.

Kebiasaan tersebut membuat mereka terlihat kuat dan dewasa. Namun, di sisi lain, ada kemungkinan muncul perasaan lelah karena terlalu lama membawa beban sendirian.

Mereka perlu memahami bahwa meminta bantuan atau beristirahat bukan berarti gagal, melainkan bagian dari menjaga kesehatan diri.

2. Cara Berpikir Lebih Matang Dibandingkan Usianya Orang yang mengalami pendewasaan terlalu cepat sering memiliki sudut pandang yang lebih serius dibandingkan lingkungan sekitarnya.

Mereka cenderung memikirkan masa depan, risiko, dan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, sementara teman seusianya masih menikmati hal-hal yang lebih ringan.