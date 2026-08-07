Jika Menemukan 7 Tanda Ini pada Diri Anda, Tanpa Disadari Anda Telah Dewasa Menurut Psikologi

seseorang yang tidak menyadari dirinya telah dewasa / foto: Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa kedewasaan hanya ditentukan oleh usia. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa menjadi dewasa tidak selalu berkaitan dengan bertambahnya umur. Ada orang yang sudah berusia 40 tahun tetapi masih sulit mengendalikan emosi, sementara ada pula yang baru berusia 20-an namun sudah mampu berpikir matang dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan.

Kedewasaan sejati lebih banyak tercermin dari cara seseorang berpikir, mengelola emosi, mengambil keputusan, hingga memperlakukan orang lain. Proses ini biasanya tidak terjadi dalam semalam. Ia terbentuk dari pengalaman, kegagalan, keberhasilan, dan berbagai pelajaran hidup yang perlahan membentuk karakter seseorang.



Menariknya, banyak orang sebenarnya telah menjadi lebih dewasa tanpa benar-benar menyadarinya.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (7/8), jika Anda mulai menemukan beberapa tanda berikut dalam diri sendiri, bisa jadi Anda telah berkembang menjadi pribadi yang lebih matang menurut sudut pandang psikologi.



1. Anda Tidak Lagi Ingin Selalu Menang dalam Perdebatan



Dulu mungkin Anda merasa harus membuktikan bahwa pendapat Andalah yang paling benar. Setiap perbedaan pandangan terasa seperti sebuah pertandingan yang harus dimenangkan.



Namun seiring bertambahnya kedewasaan, Anda mulai memahami bahwa tidak semua perdebatan layak diteruskan. Ada kalanya memilih diam justru merupakan keputusan yang paling bijaksana.



Dalam psikologi, kemampuan mengendalikan ego merupakan salah satu indikator kematangan emosional. Orang yang dewasa menyadari bahwa menjaga hubungan jauh lebih penting daripada sekadar memenangkan argumen.



Mereka tidak takut mengakui jika memang salah, dan tidak merasa harga dirinya runtuh hanya karena menerima pendapat orang lain.



2. Anda Lebih Bertanggung Jawab atas Kehidupan Sendiri



Orang yang belum matang sering kali menyalahkan keadaan, lingkungan, atau orang lain ketika menghadapi kegagalan.



Sebaliknya, individu yang dewasa mulai menerima bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Mereka tidak terus-menerus mencari kambing hitam.



Saat mengalami kegagalan, mereka bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini?" bukan "Siapa yang harus disalahkan?"



Sikap bertanggung jawab seperti ini merupakan salah satu ciri penting dari kedewasaan psikologis karena menunjukkan adanya kontrol terhadap diri sendiri atau internal locus of control.



3. Anda Tidak Lagi Mencari Pengakuan dari Semua Orang



Ketika masih muda secara emosional, pujian sering menjadi sumber utama rasa percaya diri. Kritik terasa sangat menyakitkan karena dianggap sebagai ancaman terhadap harga diri.



Namun ketika mulai dewasa, Anda menyadari bahwa tidak semua orang harus menyukai Anda.



Anda tidak lagi memaksakan diri untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Selama tindakan yang dilakukan sesuai dengan nilai dan prinsip yang Anda yakini, Anda merasa cukup.



Hal ini menunjukkan bahwa rasa percaya diri mulai berasal dari dalam diri, bukan semata-mata dari validasi eksternal.



4. Anda Mampu Mengendalikan Emosi Sebelum Bertindak



Marah, kecewa, sedih, dan takut adalah emosi yang normal dimiliki setiap manusia.



Perbedaannya terletak pada bagaimana seseorang merespons emosi tersebut.



Orang yang matang tidak selalu bereaksi secara spontan ketika emosinya memuncak. Mereka memberi jeda untuk berpikir sebelum mengambil keputusan.



Mereka memahami bahwa kata-kata yang diucapkan saat marah sering kali meninggalkan luka yang jauh lebih lama daripada rasa marah itu sendiri.



Kemampuan mengatur emosi atau emotional regulation merupakan salah satu aspek utama dalam kecerdasan emosional yang sangat erat kaitannya dengan kedewasaan psikologis.



5. Anda Menerima Bahwa Hidup Tidak Selalu Adil



Salah satu pelajaran paling sulit dalam hidup adalah menerima bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai harapan.



Terkadang orang baik mengalami kesulitan, sementara orang yang kurang baik justru terlihat lebih beruntung.



Orang yang dewasa tidak menghabiskan energi untuk terus mengeluhkan ketidakadilan tersebut.



Sebaliknya, mereka lebih memilih fokus pada hal-hal yang masih bisa dikendalikan.



Mereka memahami bahwa menerima kenyataan bukan berarti menyerah, melainkan langkah awal untuk mencari solusi terbaik.



6. Anda Mulai Memilih Kedamaian daripada Drama



Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Anda mungkin mulai merasa lelah dengan konflik yang tidak perlu.



Anda lebih selektif dalam memilih lingkungan pertemanan, menjaga hubungan yang sehat, dan menghindari orang-orang yang membawa energi negatif.



Ini bukan berarti menjadi antisosial.



Justru sebaliknya, Anda semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan mental dengan menciptakan batasan (boundaries) yang sehat.



Psikologi menyebut kemampuan menetapkan batasan pribadi sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri sendiri sekaligus tanda kedewasaan emosional.



7. Anda Terus Belajar dan Tidak Malu Mengakui Kekurangan



Salah satu paradoks menarik dalam psikologi adalah semakin seseorang dewasa, semakin ia sadar bahwa dirinya belum mengetahui segalanya.



Alih-alih merasa paling pintar, orang yang matang justru terbuka terhadap kritik, masukan, dan pengalaman baru.



Mereka tidak malu mengatakan, "Saya belum tahu," atau "Saya salah."



Sikap seperti ini menunjukkan adanya pola pikir berkembang (growth mindset), yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat terus diasah melalui proses belajar.



Orang yang memiliki pola pikir seperti ini biasanya lebih mudah berkembang dibandingkan mereka yang merasa sudah mengetahui segalanya.



Kedewasaan Adalah Sebuah Proses, Bukan Tujuan Akhir



Perlu diingat bahwa tidak ada manusia yang sepenuhnya dewasa dalam segala situasi.



Bahkan seseorang yang sangat matang sekalipun masih bisa melakukan kesalahan atau bereaksi secara emosional pada kondisi tertentu.



Yang membedakan adalah kesediaannya untuk belajar, memperbaiki diri, dan terus bertumbuh.



Jika Anda menemukan sebagian besar dari tujuh tanda di atas dalam diri sendiri, kemungkinan besar Anda telah mengalami perkembangan psikologis yang signifikan. Mungkin Anda tidak menyadarinya karena perubahan tersebut terjadi secara perlahan, sedikit demi sedikit, melalui pengalaman hidup yang membentuk cara Anda memandang dunia.



Pada akhirnya, kedewasaan bukanlah tentang menjadi sempurna. Kedewasaan adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri, menerima kekurangan, bertanggung jawab atas pilihan hidup, serta tetap memperlakukan orang lain dengan empati dan rasa hormat.



