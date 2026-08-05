Menurut Psikologi, Berikut 9 Perilaku yang Bikin Menjauhkan Teman dan Keluarga

perilaku yang bikin menjauhkan teman dan keluarga kata Psikologi. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Psikologi menyoroti bagaimana perilaku tertentu dapat secara perlahan menjauhkan seseorang dari teman dan keluarga.
Perilaku ini sering kali berlangsung tanpa disadari, namun berdampak besar pada kualitas hubungan sosial dan emosional.
Dalam pandangan psikologi, pola interaksi yang negatif dapat menciptakan jarak emosional antara individu dan orang terdekat.
Teman dan keluarga menjadi pihak pertama yang merasakan perubahan ketika perilaku ini muncul secara konsisten.
Dilansir dari geediting.com, bahwa ada sembilan perilaku yang bikin menjauhkan teman dan keluarga menurut Psikologi.
1. Menghilang tanpa memberikan penjelasan
Setiap orang membutuhkan ruang pribadi untuk diri sendiri. Namun ketika ruang tersebut berubah menjadi keheningan tanpa konteks yang jelas, hal ini mulai terasa seperti penolakan.
Orang lain tidak bisa terus-menerus membaca di antara baris tanpa penjelasan yang memadai.
Saat seseorang mundur tanpa mengkomunikasikan alasannya, ini memicu rasa tidak aman pada orang di sekitarnya.
Perbedaan mendasar antara batasan yang sehat dan penghilangan emosional adalah yang satu memberikan kejelasan, sedangkan yang lain justru menciptakan kebingungan.
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