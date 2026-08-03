10 Kebiasaan yang Merusak Hubungan Menjauhkan Keluarga dan Teman Menurut Psikologi

Kebiasaan yang merusak hubungan menjauhkan keluarga dan teman menurut psikologi./Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa beberapa kebiasaan bisa perlahan menjauhkan keluarga dan teman dari kehidupan seseorang.
Kebiasaan tersebut sering tidak disadari, meski dampaknya terasa nyata dalam hubungan sehari-hari.
Merawat hubungan yang sehat membutuhkan kesadaran terhadap pola perilaku yang merusak kedekatan.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (3/8), berikut sepuluh kebiasaan yang berisiko menjauhkan keluarga dan teman dari seseorang.
1. Tidak menghargai waktu orang lain
Sebagian orang terbiasa datang terlambat tanpa mempertimbangkan waktu orang lain yang telah menunggu.
Kebiasaan ini membuat orang di sekitarnya merasa waktu mereka tidak dihargai sama sekali.
Ketidakpedulian terhadap waktu orang lain lama-kelamaan bisa merusak kualitas sebuah pertemanan.
Orang yang terus-menerus diabaikan akhirnya memilih menjauh dari hubungan yang terasa tidak seimbang.
2. Berusaha memperbaiki orang lain
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