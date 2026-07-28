Menurut Psikologi, Orang yang Tumbuh Terpisah dari Keluarga dan Teman Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Ini

seseorang yang lebih cocok menjadi pemimpin./Freepik.
JawaPos.com - Tidak semua orang tumbuh dalam lingkungan yang hangat, penuh kasih sayang, dan dikelilingi oleh orang-orang terdekat.
Ada sebagian individu yang mengalami masa pertumbuhan dalam keterpisahan dari keluarga atau teman—baik karena keadaan seperti perceraian, perpisahan geografis, trauma, atau kondisi sosial yang memaksa mereka menjalani hidup secara independen sejak dini.
Menurut psikologi, pengalaman seperti ini dapat membentuk perilaku dan karakter seseorang secara mendalam.
Meskipun setiap individu memiliki cara masing-masing dalam menghadapi kesepian dan keterpisahan, para psikolog telah mengidentifikasi pola-pola perilaku tertentu yang sering muncul pada mereka yang tumbuh jauh dari lingkungan sosial yang mendukung.
Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh perilaku yang biasanya ditunjukkan oleh orang-orang yang tumbuh terpisah dari keluarga dan teman menurut psikologi:
1. Sangat Mandiri, Terkadang Sampai Menolak Bantuan
Individu yang terbiasa menghadapi hidup sendiri sejak usia muda sering mengembangkan sikap mandiri yang ekstrem.
Mereka merasa harus menyelesaikan segalanya sendiri karena tidak terbiasa mengandalkan orang lain.
Dalam banyak kasus, hal ini membuat mereka sulit menerima bantuan, bahkan ketika sangat membutuhkannya.
Di balik sikap mandiri ini, sering kali tersembunyi luka masa lalu—rasa kecewa karena dulu tidak ada yang hadir untuk membantu mereka saat dibutuhkan.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi