Menurut Psikologi, Orang yang Tumbuh Terpisah dari Keluarga dan Teman Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Ini

JawaPos.com - Tidak semua orang tumbuh dalam lingkungan yang hangat, penuh kasih sayang, dan dikelilingi oleh orang-orang terdekat.

Ada sebagian individu yang mengalami masa pertumbuhan dalam keterpisahan dari keluarga atau teman—baik karena keadaan seperti perceraian, perpisahan geografis, trauma, atau kondisi sosial yang memaksa mereka menjalani hidup secara independen sejak dini.

Menurut psikologi, pengalaman seperti ini dapat membentuk perilaku dan karakter seseorang secara mendalam.

Meskipun setiap individu memiliki cara masing-masing dalam menghadapi kesepian dan keterpisahan, para psikolog telah mengidentifikasi pola-pola perilaku tertentu yang sering muncul pada mereka yang tumbuh jauh dari lingkungan sosial yang mendukung.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh perilaku yang biasanya ditunjukkan oleh orang-orang yang tumbuh terpisah dari keluarga dan teman menurut psikologi:

1. Sangat Mandiri, Terkadang Sampai Menolak Bantuan

Individu yang terbiasa menghadapi hidup sendiri sejak usia muda sering mengembangkan sikap mandiri yang ekstrem.

Mereka merasa harus menyelesaikan segalanya sendiri karena tidak terbiasa mengandalkan orang lain.

Dalam banyak kasus, hal ini membuat mereka sulit menerima bantuan, bahkan ketika sangat membutuhkannya.