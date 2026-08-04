Generasi Baby Boomer yang Tidak Memiliki Teman Dekat, Seringkali Menunjukkan 8 Perilaku Ini

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, penting bagi seseorang untuk memiliki jaringan sosial yang sehat, terutama teman dekat yang bisa diandalkan dalam berbagai kondisi.

Namun, tak semua orang memiliki kemewahan ini.

Di antara generasi baby boomer—mereka yang lahir antara tahun 1946 hingga 1964—tidak sedikit yang menghadapi realitas hidup tanpa kehadiran teman dekat yang bisa diandalkan.

Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan: pindah tempat tinggal, kehilangan pasangan, konflik keluarga, hingga perubahan gaya hidup setelah pensiun.

Menurut psikologi, kesepian sosial yang tersembunyi ini sering kali memengaruhi perilaku mereka secara tidak disadari.

Dilansir dari Geediting, terdapat 8 perilaku yang sering ditunjukkan oleh generasi baby boomer yang tidak memiliki teman dekat yang bisa diandalkan, menurut para ahli psikologi:

1. Cenderung Terlalu Banyak Berbicara atau Justru Sangat Pendiam

Orang yang kesepian secara sosial sering menunjukkan dua ekstrem: mereka bisa sangat banyak bicara saat akhirnya berinteraksi, seolah ingin menumpahkan semua perasaan yang selama ini terpendam.

Sebaliknya, ada pula yang menjadi sangat pendiam karena merasa tidak memiliki siapa pun yang benar-benar peduli.