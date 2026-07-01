Menurut Psikologi, 7 Alasan Mengapa Orang yang Benar-Benar Pintar Sering Kali Tidak Memiliki Teman Dekat

seseorang yang tidak memiliki teman dekat./Magnific/benzoix
JawaPos.com - Di masyarakat, kecerdasan sering dianggap sebagai aset yang membawa seseorang menuju kehidupan yang lebih baik.
Orang yang cerdas biasanya mampu memecahkan masalah dengan cepat, berpikir kritis, dan memiliki wawasan yang luas.
Namun, ada satu paradoks yang cukup menarik untuk dibahas: mengapa banyak orang yang sangat pintar justru memiliki lingkaran pertemanan yang sangat kecil, bahkan terkadang tidak memiliki teman dekat sama sekali?
Fenomena ini bukan berarti semua individu yang cerdas akan kesepian atau kesulitan bersosialisasi. Banyak juga orang berinteligensi tinggi yang memiliki hubungan sosial yang hangat dan bermakna.
Namun, sejumlah penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan tertentu yang membuat sebagian orang dengan kemampuan intelektual tinggi lebih selektif dalam membangun hubungan.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh alasan psikologis yang menjelaskan mengapa orang yang benar-benar pintar sering kali memiliki sedikit teman dekat.
1. Mereka Sangat Selektif dalam Memilih Lingkaran Pertemanan
Orang yang memiliki kecerdasan tinggi umumnya tidak terlalu tertarik pada hubungan yang bersifat dangkal. Mereka lebih menghargai kualitas daripada kuantitas.
Dalam psikologi sosial, hubungan yang bermakna dibangun melalui kepercayaan, nilai yang sejalan, serta komunikasi yang mendalam. Bagi individu yang cerdas, membangun kedekatan emosional membutuhkan waktu karena mereka cenderung mengamati karakter seseorang terlebih dahulu.
Alih-alih memiliki puluhan teman, mereka lebih nyaman menjalin hubungan dengan satu atau dua orang yang benar-benar dapat dipercaya.
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas