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Rabbany Wanadriani
Kamis, 16 Juli 2026 | 04.52 WIB

Baik kepada Semua Orang, Ini 6 Zodiak yang Jarang Punya Teman Dekat

ilustrasi zodiak yang tidak memiliki teman dekat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang tidak memiliki teman dekat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Memiliki sifat penyayang dan selalu siap membantu orang lain ternyata tidak selalu membuat seseorang mudah membangun hubungan pertemanan yang dekat.

Ada individu yang dikenal tulus, perhatian, dan peduli terhadap lingkungan sekitar, tetapi tetap mengalami kesulitan menemukan orang yang benar-benar bisa memahami mereka.

Dalam pandangan astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter tertentu yang membuat mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun koneksi yang mendalam.

Mengutip My Inner Creative, berikut enam zodiak yang disebut baik hati namun cenderung tidak memiliki banyak teman dekat.

1. Aquarius

Aquarius ramah dan santai, tetapi mereka cenderung menjaga emosinya tetap jauh.

Mereka menyukai percakapan mendalam dan perdebatan intelektual, tetapi jika menyangkut perasaan pribadi, zodiak ini sering kali mengucilkan orang lain.

Sifat mandiri membuat mereka nyaman menyendiri dan tidak berupaya mempertahankan persahabatan dekat.

2. Virgo

Virgo baik hati, dapat diandalkan, dan selalu bersedia membantu orang lain, tetapi mereka bisa menjadi musuh terburuk bagi dirinya sendiri dalam hal persahabatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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