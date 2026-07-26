Jika Anda Ingin Membantu Orang Lain Namun Tidak Ingin Merugikan Diri Sendiri, Jangan Pernah Lakukan 7 Perilaku Ini Menurut Psikologi

seseorang yang selalu berusaha membantu orang lain / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Membantu orang lain adalah salah satu bentuk kebaikan yang dapat mempererat hubungan, membangun kepercayaan, dan memberikan kepuasan batin. Banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa perilaku prososial, seperti menolong sesama, dapat meningkatkan kesejahteraan emosional, mengurangi stres, bahkan membuat seseorang merasa hidupnya lebih bermakna.

Namun, membantu bukan berarti harus selalu mengorbankan diri sendiri.



Sayangnya, banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi "orang baik" berarti selalu berkata ya, selalu tersedia, dan selalu mendahulukan kebutuhan orang lain. Padahal, jika dilakukan tanpa batasan yang sehat, kebiasaan tersebut justru dapat menyebabkan kelelahan emosional, stres berkepanjangan, hingga kehilangan jati diri.



Psikologi modern menjelaskan bahwa membantu orang lain secara sehat memerlukan keseimbangan antara empati dan kemampuan menjaga batasan pribadi (healthy boundaries). Anda bisa tetap menjadi pribadi yang peduli tanpa harus mengorbankan kesehatan mental, waktu, maupun kebahagiaan sendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (26/7), jika Anda ingin tetap menjadi pribadi yang suka menolong tanpa merasa dimanfaatkan, hindari tujuh perilaku berikut.



1. Selalu Mengatakan "Ya" Karena Takut Mengecewakan Orang



Banyak orang sulit menolak permintaan orang lain karena takut dianggap egois, tidak peduli, atau tidak baik. Dalam psikologi, kecenderungan ini sering dikaitkan dengan people pleasing, yaitu perilaku yang berusaha mendapatkan penerimaan dengan mengorbankan kebutuhan diri sendiri.



Sekilas, kebiasaan ini terlihat mulia. Namun, dalam jangka panjang justru membuat seseorang merasa lelah, kehilangan waktu untuk dirinya sendiri, bahkan menyimpan rasa kesal yang tidak pernah diungkapkan.



Belajarlah mengatakan "tidak" dengan sopan ketika memang tidak mampu membantu. Menolak bukan berarti tidak peduli. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa Anda memahami batas kemampuan diri.



2. Mengorbankan Kesehatan Mental Demi Menolong Semua Orang



Empati adalah kualitas yang sangat berharga. Namun, empati yang tidak disertai batasan dapat berubah menjadi beban emosional.



Sebagian orang merasa bertanggung jawab atas semua masalah orang di sekitarnya. Mereka menjadi tempat curhat setiap saat, berusaha menyelesaikan konflik semua orang, hingga akhirnya mengabaikan kondisi mentalnya sendiri.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai compassion fatigue, yaitu kelelahan emosional akibat terus-menerus memberikan dukungan kepada orang lain.



Ingatlah bahwa Anda bukan penyelamat semua orang. Anda hanya bisa membantu sejauh kemampuan yang dimiliki.



3. Membiarkan Orang Lain Memanfaatkan Kebaikan Anda



Menjadi baik berbeda dengan membiarkan diri dimanfaatkan.



Ada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Namun, ada pula yang terus meminta bantuan karena tahu Anda sulit menolak.



Jika seseorang terus datang hanya saat membutuhkan sesuatu, tetapi menghilang ketika Anda memerlukan bantuan, hubungan tersebut patut dievaluasi.



Hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghargai, bukan hanya satu pihak yang terus memberi sementara pihak lain hanya menerima.



4. Merasa Bersalah Saat Memprioritaskan Diri Sendiri



Banyak orang merasa bersalah ketika memilih beristirahat, menolak ajakan, atau menggunakan waktu untuk dirinya sendiri.



Padahal, psikologi menekankan bahwa self-care bukanlah tindakan egois. Merawat diri justru membuat seseorang memiliki energi yang lebih baik untuk membantu orang lain di kemudian hari.



Bayangkan seseorang yang terus menuangkan air ke gelas orang lain, sementara gelasnya sendiri kosong. Lama-kelamaan ia tidak lagi memiliki apa pun yang bisa diberikan.



Karena itu, memprioritaskan kesehatan fisik dan mental adalah investasi, bukan bentuk keegoisan.



5. Menganggap Nilai Diri Bergantung pada Seberapa Banyak Anda Membantu



Sebagian orang merasa dirinya berharga hanya ketika berguna bagi orang lain.



Akibatnya, mereka terus mencari kesempatan untuk membantu, bahkan ketika sebenarnya sudah kelelahan. Jika suatu hari tidak ada yang membutuhkan mereka, muncul perasaan tidak berarti.



Psikologi mengajarkan bahwa harga diri yang sehat berasal dari penerimaan terhadap diri sendiri, bukan dari seberapa banyak pengorbanan yang dilakukan.



Anda tetap berharga, meskipun sesekali memilih beristirahat atau mengatakan tidak.



6. Mengabaikan Batasan Pribadi



Batasan pribadi adalah aturan yang Anda buat untuk melindungi waktu, energi, emosi, dan kesehatan mental.



Tanpa batasan yang jelas, orang lain akan terus mengakses hidup Anda kapan pun mereka mau. Akibatnya, pekerjaan terganggu, waktu istirahat berkurang, dan hubungan menjadi tidak seimbang.



Menetapkan batasan bukan berarti membangun tembok terhadap orang lain. Justru, batasan membantu menciptakan hubungan yang lebih sehat karena masing-masing pihak memahami apa yang dapat diterima dan apa yang tidak.



7. Berharap Semua Kebaikan Akan Selalu Dibalas



Membantu dengan harapan mendapatkan balasan sering kali berujung pada kekecewaan.



Dalam kenyataannya, tidak semua orang memiliki cara yang sama dalam menunjukkan rasa terima kasih. Bahkan, ada yang menganggap bantuan sebagai sesuatu yang wajar sehingga tidak merasa perlu membalasnya.



Psikologi menyarankan agar membantu dilakukan karena memang ingin membantu, bukan karena mengharapkan imbalan tertentu.



Jika suatu saat kebaikan Anda dibalas, anggaplah itu sebagai bonus. Namun, jangan menjadikan balasan sebagai syarat untuk berbuat baik.



Menjadi Baik Tidak Berarti Harus Mengorbankan Diri



Sering kali masyarakat memuji mereka yang rela berkorban tanpa batas. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa membantu secara berlebihan justru dapat memicu stres, kelelahan emosional, dan hubungan yang tidak sehat.



Menjadi pribadi yang baik bukan berarti selalu tersedia selama 24 jam, selalu mengalah, atau selalu mendahulukan orang lain.



Orang yang memiliki batasan yang sehat justru mampu membantu dengan lebih konsisten karena mereka menjaga energi, kesehatan mental, dan keseimbangan hidupnya.



Kesimpulan



Membantu orang lain adalah tindakan yang mulia, tetapi kebaikan tidak seharusnya membuat Anda kehilangan diri sendiri.



Jika ingin tetap menjadi pribadi yang peduli tanpa merasa dimanfaatkan, hindarilah tujuh perilaku berikut:



Selalu mengatakan "ya" karena takut mengecewakan orang.

Mengorbankan kesehatan mental demi membantu semua orang.

Membiarkan diri dimanfaatkan.

Merasa bersalah saat memprioritaskan diri sendiri.

Menganggap harga diri bergantung pada kemampuan membantu orang lain.

Mengabaikan batasan pribadi.

Berharap semua kebaikan selalu mendapat balasan.





Ingatlah, Anda tidak harus memilih antara menjadi orang baik atau menjaga diri sendiri. Keduanya dapat berjalan berdampingan. Ketika Anda mampu menetapkan batasan yang sehat, Anda tetap bisa menolong orang lain dengan tulus tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan kehidupan Anda sendiri. Pada akhirnya, kebaikan yang paling berkelanjutan adalah kebaikan yang tidak membuat pelakunya terluka.***