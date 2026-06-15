Ingin Lebih Percaya Diri dan Berhenti Peduli Apa yang Dikatakan Orang Lain? Lakukanlah 8 Tindakan Kecil Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam hidup, terlalu banyak orang yang menahan langkah karena takut pada satu hal: penilaian orang lain.

Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, ketakutan itu hanyalah bayangan dari pikiran sendiri — sesuatu yang sering kali tidak nyata, namun terasa begitu menekan.

Psikologi modern menyebutnya sebagai social evaluation anxiety, ketakutan berlebihan terhadap penilaian sosial.

Dan menariknya, kepercayaan diri bukanlah bakat bawaan, melainkan hasil dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan langkah sederhana namun berdampak besar yang dapat membantu Anda lebih percaya diri, sekaligus berhenti terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain.

1. Sadari Bahwa Semua Orang Sibuk Dengan Diri Sendiri

Psikologi sosial mengungkap fenomena bernama spotlight effect — kecenderungan seseorang melebih-lebihkan sejauh mana orang lain memperhatikan dirinya.

Padahal kenyataannya, kebanyakan orang sibuk memikirkan diri mereka sendiri.

Ketika Anda sadar bahwa perhatian orang lain sebenarnya sangat singkat, Anda akan lebih bebas untuk mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi.