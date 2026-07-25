Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta pada laga pembuka Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan misi meraih awal positif di turnamen pramusim. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan memulai perjuangan di Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (26/7) pukul 19.30 WIB.
Laga pembuka Grup B piala presiden ini menjadi momentum penting bagi Green Force Persebaya Surabaya untuk menguji hasil latihan pramusim sekaligus membangun fondasi permainan sebelum Super League 2026/2027 bergulir.
Atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo dipastikan semakin semarak karena Persebaya dan Persija sama-sama datang dengan wajah baru di kursi pelatih. Persebaya Surabaya kini ditangani Bernardo Tavares, sedangkan Persija Jakarta memulai era bersama Shin Tae-yong.
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Persebaya Surabaya memandang Piala Presiden 2026 bukan sekadar turnamen pramusim, melainkan bagian dari proses membentuk identitas permainan tim. Bernardo Tavares ingin seluruh pemain memahami filosofi yang mulai dibangun sejak awal persiapan musim.
Pelatih asal Portugal itu menegaskan kemenangan memang penting, tetapi perkembangan permainan tim menjadi target utama. "Bagi kami, Piala Presiden adalah bagian dari persiapan menuju kompetisi. Tentu kami ingin memenangkan setiap pertandingan, tetapi kami juga harus realistis melihat kondisi tim yang masih dalam proses pembentukan," tandas Bernardo Tavares.
Menurut dia, banyak pemain masih belum mencapai kondisi terbaik setelah menjalani masa persiapan yang relatif singkat. "Banyak pemain belum mencapai kondisi ideal, sehingga kami membutuhkan waktu untuk menyempurnakan semuanya," ucap Bernardo Tavares.
Pendekatan tersebut menunjukkan Persebaya Surabaya tidak ingin terburu-buru mengejar hasil instan. Fokus utama tetap pada pembentukan chemistry antarpemain agar tampil lebih konsisten ketika kompetisi resmi dimulai.
Salah satu strategi yang sudah disiapkan Bernardo Tavares adalah memaksimalkan aturan delapan pergantian pemain selama pertandingan. Kebijakan itu dinilai sangat membantu karena kondisi fisik mayoritas pemain masih dalam tahap peningkatan.
"Dengan aturan delapan pergantian pemain, kemungkinan besar kami akan memanfaatkannya,” tambah Bernardo Tavares.
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