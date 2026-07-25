Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

JawaPos.com - Dunia sepak bola Indonesia kembali diselimuti kabar duka. Mantan pemain PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta, Fajar Listyantara, meninggal dunia pada Sabtu (25/7/2026) dini hari WIB.

Pria asli Kalasan, Sleman itu menghembuskan napas terakhir pada usia 45 tahun. Ia meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit gagal ginjal yang dideritanya.

Diketahui, Fajar disemayamkan di rumah duka yang berlokasi di Glondong, Tirtomartani, Kalasan, Sleman. Almarhum sendiri akan dimakamkan pada hari ini, Sabtu (25/7) siang WIB.

Fajar yang telah berjuang melawan penyakit gagal ginjal diketahui sampai harus melakukan cuci darah. Kondisi tersebut membuatnya menepi dari berbagai aktivitas dalam beberapa bulan terakhir ini.

Legenda Sepak Bola Daerah Istimewa Yogyakarta Bagi yang belum tahu, Fajar adalah adik kandung dari Seto Nurdiantoro, eks pelatih PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta. Kakak beradik ini namanya cukup harum di dunia sepak bola Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ucapan bela sungkawa kepada Fajar Listyantara. (PSS)

Saat masih aktif sebagai pemain profesional, Fajar memiliki perjalanan karier panjang di era 2000-an. Pemain yang dikenal sebagai salah satu pelopor lemparan ke dalam jarak jauh itu pernah membela dua klub rival DIY, yakni PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta.

Fajar berseragam PSS Sleman selama lima musim, dan PSIM Yogyakarta selama dua musim. Selain itu, ia juga pernah bermain untuk Timnas Indonesia U-23.