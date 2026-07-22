An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia

AN SE YOUNG (pinterest)
JawaPos.com – An Se Young, batal tampil di China Open 2026 setelah mengalami cedera pada kaki kirinya.
Dilansir dari The Chosun, BWF mengumumkan pengunduran diri atlet Korea Selatan tersebut pada 21 Juli, sekaligus memastikan Chen Yufei dari China naik sebagai unggulan pertama turnamen.
Keputusan ini dipandang sebagai langkah untuk menghindari risiko cedera yang lebih serius menjelang dua agenda besar musim ini, yakni Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis pada Agustus dan Asian Games Aichi-Nagoya pada September.
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Tim medis memilih memprioritaskan pemulihan An Se Young agar ia dapat tampil dalam kondisi terbaik pada dua turnamen bergengsi tersebut.
Bermula saat An Se Young menjalani pertandingan babak pertama Japan Open 2026 melawan wakil Jepang, Aketsu Hina.
Meski menang dua gim langsung dengan skor 21-6 dan 21-9, ia mulai merasakan nyeri di kaki kirinya selama pertandingan.
Seperti yang kerap dilakukannya, An Se Young tetap menyelesaikan laga meski harus menahan rasa sakit.
Setelah pertandingan, tim medis terus memantau kondisinya. Namun, rasa nyeri tidak kunjung mereda, terutama ketika ia menopang berat badan menggunakan kaki kiri.
Akibatnya, An Se Young memutuskan mundur dari laga babak berikutnya melawan Nozomi Okuhara dan kembali ke Korea Selatan untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut.
An Se Young yang sebenarnya tengah menjalani musim luar biasa. Sepanjang 2026, ia telah mengoleksi tujuh gelar juara, termasuk Malaysia Open, India Open, Kejuaraan Asia, Singapore Open, dan Indonesia Open.
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