Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

Persib Bandung perkenalkan Ikhwan Ali Tanamal menghadapi musim 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung resmi memperkenalkan Ikhwan Ali Tanamal sebagai bagian dari skuad untuk menghadapi musim 2026/2027. Winger muda asal Tulehu itu diikat dengan kontrak hingga 2028 dan siap membuka lembaran baru bersama klub yang sukses meraih tiga gelar liga secara beruntun.
Kehadiran Ikhwan sebenarnya sudah dipersiapkan sejak musim lalu. Setelah direkrut dari Persita Tangerang, dia lebih dulu dipinjamkan ke Persis Solo untuk mendapatkan menit bermain dan menambah pengalaman di kompetisi kasta tertinggi.
Kini, setelah menyelesaikan masa peminjamannya, Ikhwan resmi bergabung dengan skuad Maung Bandung. Kesempatan tersebut disambut penuh rasa syukur karena bisa mengenakan seragam salah satu klub terbesar di Indonesia.
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"Alhamdulillah, saya sangat senang akhirnya bisa bergabung dengan Persib Bandung. Ini adalah tim besar yang memiliki sejarah luar biasa dan berhasil meraih tiga gelar juara liga secara beruntun. Tentu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi besar bagi saya untuk bisa menjadi bagian dari tim ini," ujar Ikhwan di Graha Persib, Bandung, Jumat (24/7).
Pemain berusia muda tersebut menyadari persaingan di lini depan Persib Bandung tidak akan mudah. Banyak pemain berkualitas yang lebih dulu mengisi sektor sayap sehingga setiap kesempatan harus dimanfaatkan sebaik mungkin.
Namun, kondisi itu tidak membuatnya gentar. Sebaliknya, Ikhwan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berkembang di bawah arahan pelatih Igor Tolic. Dia bertekad menunjukkan kemampuan terbaik dalam setiap sesi latihan agar mendapat kepercayaan tampil di pertandingan resmi.
Baginya, proses menjadi pemain utama tidak bisa diraih secara instan. Kesabaran dan kerja keras menjadi modal utama untuk berkembang di klub sebesar Persib Bandung.
"Saya ingin terus belajar, bekerja keras, dan memaksimalkan setiap kesempatan yang diberikan. Semoga saya bisa mendapatkan menit bermain, memberikan kontribusi terbaik, dan membantu Persib Bandung meraih hasil yang lebih baik lagi musim ini," kata dia.
Pengalaman bermain bersama Persis Solo musim lalu menjadi bekal penting bagi Ikhwan. Selama kompetisi Super League 2025/2026, dia tampil dalam 13 pertandingan dan mendapatkan pengalaman menghadapi persaingan di level tertinggi sepak bola Indonesia.
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