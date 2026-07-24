Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!

Dalberto diprediksi menjalani debut bersama DPMM FC saat menghadapi Tampines Rovers pada laga pembuka Grup A Piala Presiden Elite 2026 di Stadion Si Jalak Harupat. (Instagram @dalberto94)
JawaPos.com - Piala Presiden Elite 2026 resmi dibuka dengan duel DPMM FC melawan Tampines Rovers FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7) pukul 15.30 WIB.
Pertandingan Grup A ini menjadi laga internasional pertama dalam sejarah turnamen sekaligus kesempatan bagi kedua tim mengawali persaingan dengan tiga poin penting sebelum menghadapi Persib Bandung dan Arema FC.
Pertandingan DPMM FC kontra Tampines Rovers bukan sekadar laga pembuka Piala Presiden Elite 2026. Duel ini menandai era baru turnamen pramusim Indonesia yang kini menghadirkan klub-klub terbaik dari Asia Tenggara sebagai peserta undangan.
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Untuk pertama kalinya, tiga tim luar negeri ikut bersaing dengan klub papan atas Indonesia, yakni DPMM FC dari Brunei Darussalam, Tampines Rovers FC dari Singapura, dan Port FC dari Thailand. Kehadiran mereka diharapkan meningkatkan kualitas kompetisi sekaligus memberi pengalaman berbeda bagi seluruh peserta.
DPMM FC datang dengan status klub yang memiliki pengalaman panjang tampil di kompetisi lintas negara. Setelah bertahun-tahun berkiprah di Singapore Premier League, klub asal Bandar Seri Begawan tersebut kini kembali berkompetisi di Malaysia Super League.
Sementara itu, Tampines Rovers merupakan salah satu kekuatan utama sepak bola Singapura. The Stags dikenal sebagai langganan juara kompetisi domestik serta memiliki pengalaman tampil di ajang antarklub Asia sehingga tidak asing menghadapi tekanan pertandingan besar.
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Salah satu perhatian utama pada pertandingan ini tertuju kepada Dalberto. Penyerang asal Brasil itu diprediksi langsung menjadi ujung tombak DPMM FC setelah bergabung dari Arema FC.
Dalberto diharapkan mampu menjadi pembeda melalui pengalaman dan naluri mencetak gol yang dimilikinya. Kehadirannya membuat lini depan DPMM FC memiliki daya gedor lebih berbahaya dibanding musim sebelumnya.
Dalam prediksi susunan pemain, DPMM FC diperkirakan menggunakan formasi 4-4-1-1. Somerville mengawal gawang dengan empat bek Shariff, Aguinaldo, Indera Putera, dan Mawat.
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