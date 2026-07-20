6 Ucapan Merendahkan Orang Lain dan Merasa Superioritas Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi superioritas mengungkap bahwa ucapan orang merasa superior sering tersembunyi di balik frasa merendahkan orang lain yang terdengar biasa dalam percakapan kasual.

Tanda kompleks superioritas tidak selalu datang dari kepercayaan diri yang tulus, melainkan sering kali dari rasa tidak aman yang mendalam dan kebutuhan membandingkan diri.

Psikologi superioritas menjelaskan bahwa ucapan orang merasa superior berisi frasa merendahkan orang lain yang menempatkan pembicara secara diam-diam di atas orang lain.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (18/7), berikut enam ucapan dan frasa merendahkan orang lain yang menjadi tanda kompleks superioritas dan perlu dikenali berdasarkan psikologi superioritas.

1. "Aku tidak mungkin berteman dengan orang seperti itu"

Frasa ini biasanya muncul ketika seseorang menceritakan orang lain atau menyebut kelompok tertentu dalam percakapan sehari-hari.

Alih-alih sekadar menyatakan preferensi pribadi, pembicara secara aktif menarik garis pemisah antara dirinya dan orang lain.

Pesan yang tersembunyi di baliknya adalah bahwa pembicara merasa berada di level yang lebih tinggi dari orang-orang yang disebutkan.

Orang dengan tanda kompleks superioritas sering mendefinisikan diri mereka melalui pengecualian, menjadikan ketidaksamaan dengan orang lain sebagai sumber kebanggaan.