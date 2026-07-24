Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

Persib Bandung menghadapi Arema FC pada laga pembuka Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat dengan status tuan rumah sekaligus juara Super League 2025/2026. (Persib)
JawaPos.com - Laga pembuka Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7) pukul 19.30 WIB.
Duel Grup A ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama menjadikan turnamen pramusim sebagai ajang mengukur kekuatan sebelum mengarungi kompetisi musim 2026/2027, meski Persib lebih diunggulkan berkat status tuan rumah dan juara Super League 2025/2026.
Persib Bandung datang dengan modal yang sangat meyakinkan setelah menutup musim 2025/2026 sebagai juara Super League. Status tersebut membuat kepercayaan diri Maung Bandung berada dalam level tinggi meski memasuki era baru bersama pelatih Igor Tolic.
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Keuntungan lain yang dimiliki Persib adalah bermain di Stadion Si Jalak Harupat yang menjadi markas Grup A Piala Presiden 2026. Dukungan penuh Bobotoh diperkirakan menjadi suntikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk mengawali turnamen dengan kemenangan.
Igor Tolic juga mulai membangun identitas permainan baru yang mengedepankan komunikasi antarpemain serta organisasi permainan. Walau masih berada dalam fase pramusim, fondasi permainan Persib dinilai sudah cukup solid dibandingkan beberapa rivalnya.
Kombinasi pemain berpengalaman dan sejumlah wajah baru membuat Persib memiliki kedalaman skuad yang cukup merata. Hal tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi tim sekelas Arema FC yang juga datang dengan banyak perubahan.
Arema FC memang tidak mengakhiri musim lalu sebagai tim papan atas. Namun, Singo Edan melakukan perombakan besar dengan melengkapi kuota pemain asingnya menjelang bergulirnya musim 2026/2027.
Sebanyak 11 pemain asing kini menghuni skuad Arema FC dengan mayoritas berasal dari Brasil. Kehadiran para pemain tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperkuat daya saing tim pada musim baru.
Di lini depan, Arema FC memiliki sederet pemain yang patut diwaspadai seperti Dalberto, Gabriel Silva, hingga Joel Vinicius. Ketiganya diprediksi menjadi andalan dalam membongkar pertahanan Persib melalui skema serangan balik cepat.
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