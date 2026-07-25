Merasa Terasing Ketika Bersama Orang Lain? Menurut Psikologi, 8 Karakter yang Tanpa Disadari Muncul dari Dalam Diri

JawaPos.com - Banyak individu mengalami perasaan terasing, tersisih, atau bahkan diabaikan saat berada di tengah kerumunan.

Meskipun di luar tampak tidak ada perlakuan yang menyakitkan secara sengaja, perasaan terpinggirkan itu muncul dengan sangat kuat dan nyata.

Menariknya, dalam banyak situasi, rasa terasing ini bukanlah hasil dari lingkungan sekitar, melainkan cerminan dari perasaan batin dan beberapa sifat yang dimiliki oleh orang tersebut.

Psikologi sosial menyebut fenomena ini sebagai pengucilan sosial yang dirasakan—yaitu saat seseorang merasa tidak diterima, meskipun tidak ada penolakan yang jelas dari orang-orang di sekitarnya.

Seringkali, individu yang merasakannya tanpa sadar menunjukkan sifat-sifat tertentu yang malah memperkuat perasaan keterasingan tersebut.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan karakteristik yang biasanya ditunjukkan oleh orang yang selalu merasa terpinggirkan ketika berinteraksi dengan orang lain, menurut pandangan psikologi:

1. Cenderung Terlalu Peka terhadap Sinyal Sosial

Mereka yang merasa terasing umumnya sangat sensitif terhadap sinyal nonverbal dari orang lain seperti nada bicara, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh.

Sayangnya, kepekaan ini sering kali berbalik merugikan.