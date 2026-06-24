Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

Tuduhan mantan istri Erik Setiawan di media sosial. (Platform X)
JawaPos.com - Nama Erik Setiawan mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah muncul sejumlah unggahan yang berisi tuduhan terkait kehidupan pribadinya.
Mantan pemain yang pernah membela beberapa klub besar Indonesia itu menjadi sorotan setelah sebuah akun Instagram mengunggah pesan singkat bertuliskan, "Bertanggungjawablah Erik Setiawan."
Unggahan tersebut kemudian menyebar ke berbagai platform, termasuk X (Twitter).
Salah satu akun sepak bola nasional, @Lamasia_idn, turut membagikan ulang isu yang beredar. Dalam unggahan tersebut disebutkan sejumlah tuduhan terhadap Erik Setiawan, mulai dari masalah utang, dugaan menelantarkan anak, hingga tuduhan lain yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya.
Hingga saat ini, berbagai tuduhan yang beredar tersebut masih sebatas klaim yang beredar di media sosial dan belum ada keterangan resmi maupun putusan hukum yang dapat membuktikan kebenarannya.
Karena itu, publik diimbau untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak langsung mengambil kesimpulan.
Erik Setiawan sendiri bukan nama asing dalam sepak bola Indonesia. Lahir di Bandung pada 23 November 1983, ia dikenal sebagai pemain bertahan yang memiliki perjalanan karier panjang di kompetisi sepak bola nasional.
Karier profesionalnya dimulai bersama Persib Bandung pada akhir era 1990-an. Setelah itu, ia sempat memperkuat sejumlah klub seperti Persijap Jepara, Persebaya Surabaya, Arema Indonesia, Persija Jakarta, Persiba Balikpapan, Pelita Jaya, Pelita Bandung Raya, Persisam Samarinda, Bali United Pusam, hingga Cilegon United.
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