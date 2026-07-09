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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 9 Juli 2026 | 18.01 WIB

6 Alasan Orang yang Tidur dengan Suara Alam Lebih Bahagia dan Punya Kesehatan Mental yang Lebih Baik

Alasan orang yang tidur dengan suara alam lebih bahagia dan punya kesehatan mental baik / foto : Magnific/ freepik - Image

Alasan orang yang tidur dengan suara alam lebih bahagia dan punya kesehatan mental baik / foto : Magnific/ freepik

JawaPos.com – Rutinitas tidur yang tepat ternyata memiliki dampak besar pada tingkat kebahagiaan dan kesehatan mental seseorang.

Suara alam seperti hujan, ombak, atau gemerisik daun terbukti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk menemani tidur.

Orang yang tertidur dengan suara alam tidak hanya mendapatkan istirahat yang lebih baik, tetapi juga cenderung merasa lebih bahagia.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (9/6), berikut enam alasan ilmiah mengapa kebiasaan mendengarkan suara alam sebelum tidur membawa begitu banyak manfaat nyata.

1. Lebih mudah tertidur tanpa gangguan

Pikiran yang terlalu aktif akibat stimulasi berlebih adalah salah satu penyebab utama seseorang sulit tertidur di malam hari.

Scrolling ponsel, percakapan aktif, atau bahkan makan sebelum tidur justru memberikan efek sebaliknya dari yang diharapkan.

Kondisi ini disebut arousal kognitif, yakni ketika pikiran terlalu terlibat sehingga tidak siap untuk benar-benar beristirahat.

Suara alam membantu otak masuk ke kondisi tenang yang membatasi gangguan dan mendukung pola tidur yang lebih dalam.

Suara seperti deburan ombak atau rintik hujan juga dapat menutupi distraksi audio yang muncul sepanjang malam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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