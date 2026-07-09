Orang yang Egois tetapi Tidak Menyadarinya Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Egois sering kali diartikan sebagai sifat yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memedulikan kebutuhan orang lain. Namun, kenyataannya tidak semua orang yang bersikap egois menyadari bahwa perilakunya berdampak negatif terhadap orang-orang di sekitarnya.

Dalam psikologi, perilaku egois tidak selalu muncul dalam bentuk yang ekstrem. Sering kali, sifat ini muncul secara halus melalui kebiasaan sehari-hari yang tampak wajar. Bahkan, seseorang bisa saja menganggap dirinya sebagai pribadi yang baik dan peduli, padahal tindakannya justru membuat orang lain merasa diabaikan atau tidak dihargai.

Kurangnya kesadaran diri (self-awareness) menjadi salah satu alasan utama mengapa seseorang tidak menyadari kecenderungan egoisnya. Ketika seseorang hanya melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri, ia akan kesulitan memahami perasaan maupun kebutuhan orang lain.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (8/7), terdapat delapan perilaku yang sering ditunjukkan oleh orang yang egois tetapi tidak menyadarinya, berdasarkan berbagai konsep dalam psikologi.

1. Selalu Mengarahkan Pembicaraan kepada Dirinya Sendiri

Pernahkah Anda menceritakan sebuah pengalaman, tetapi lawan bicara justru langsung mengalihkan topik menjadi tentang dirinya?

Misalnya, ketika Anda bercerita tentang tantangan di tempat kerja, ia langsung membandingkannya dengan pengalamannya sendiri tanpa benar-benar mendengarkan cerita Anda hingga selesai.

Dalam psikologi komunikasi, perilaku ini menunjukkan rendahnya kemampuan mendengarkan secara aktif (active listening). Orang tersebut bukan selalu berniat mengabaikan orang lain, tetapi tanpa sadar merasa bahwa pengalamannya lebih penting atau lebih menarik.

Akibatnya, orang-orang di sekitarnya merasa tidak didengar dan enggan berbagi cerita di kemudian hari.