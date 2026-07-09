Menurut Psikologi, 7 Ciri Perilaku yang Menandakan Introvert, Bisa Diamati Tanpa Perlu Validasi!

ciri perilaku yang menandakan introvert menurut psikologi. (Freepik/ teksomolika)
JawaPos.com – Perilaku seseorang sering kali menjadi tanda utama untuk mengenali apakah ia memiliki kepribadian introvert menurut psikologi.
Dalam psikologi, perilaku introvert biasanya tampak jelas meskipun sering tersembunyi di balik sikap tenang.
Introvert cenderung menunjukkan perilaku yang konsisten sehingga bisa dipahami melalui kacamata psikologi.
Pengamatan sederhana terhadap perilaku sehari-hari sudah cukup untuk mengenali introvert tanpa validasi berlebihan.
Psikologi membantu menjelaskan bagaimana perilaku introvert membentuk cara mereka berinteraksi dengan dunia sekitar.
Dilansir dari geediting.com, bahwa ada tujuh ciri perilaku yang menandakan introvert menurut psikologi.
1. Mencari kesendirian
Orang dengan kepribadian tertutup sering kali membutuhkan waktu sendirian untuk memulihkan energi mereka.
Berbeda dengan kepercayaan umum, mereka tidak anti-sosial tetapi justru menggunakan kesendirian sebagai cara untuk mengisi ulang tenaga.
Kebutuhan akan waktu pribadi ini seringkali disalahpahami sebagai sikap acuh tak acuh atau tidak peduli dengan orang lain.
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