Menurut Psikologi, 7 Ciri Perilaku yang Menandakan Introvert, Bisa Diamati Tanpa Perlu Validasi!

JawaPos.com – Perilaku seseorang sering kali menjadi tanda utama untuk mengenali apakah ia memiliki kepribadian introvert menurut psikologi.

Dalam psikologi, perilaku introvert biasanya tampak jelas meskipun sering tersembunyi di balik sikap tenang.

Introvert cenderung menunjukkan perilaku yang konsisten sehingga bisa dipahami melalui kacamata psikologi.

Pengamatan sederhana terhadap perilaku sehari-hari sudah cukup untuk mengenali introvert tanpa validasi berlebihan.

Psikologi membantu menjelaskan bagaimana perilaku introvert membentuk cara mereka berinteraksi dengan dunia sekitar.

Dilansir dari geediting.com, bahwa ada tujuh ciri perilaku yang menandakan introvert menurut psikologi.

1. Mencari kesendirian

Orang dengan kepribadian tertutup sering kali membutuhkan waktu sendirian untuk memulihkan energi mereka.

Berbeda dengan kepercayaan umum, mereka tidak anti-sosial tetapi justru menggunakan kesendirian sebagai cara untuk mengisi ulang tenaga.