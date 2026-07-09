Menurut Psikologi, Ingin Berdamai dengan Diri Sendiri Seiring Bertambahnya Usia? Ucapkan Selamat Tinggal pada 8 Perilaku Ini

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, banyak orang berharap hidup akan terasa lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih bermakna.

Namun, kenyataannya, bertambah tua tidak selalu berarti bertambah damai. Ada orang yang memasuki usia 40, 50, atau bahkan 60 tahun tetapi masih dibayangi rasa cemas, penyesalan, kemarahan, dan kebiasaan yang menguras energi mental.

Menurut psikologi, kedamaian batin bukanlah sesuatu yang datang begitu saja seiring waktu. Kedamaian adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari, termasuk keberanian untuk melepaskan perilaku yang sudah tidak lagi bermanfaat.

Sering kali, bukan keadaan hidup yang membuat kita sulit merasa bahagia, melainkan pola pikir dan kebiasaan yang terus kita pertahankan. Semakin cepat kita mengenali dan meninggalkannya, semakin besar peluang untuk menjalani hidup dengan hati yang lebih ringan.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (8/7), jika Anda ingin lebih berdamai dengan diri sendiri seiring bertambahnya usia, mungkin sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal pada delapan perilaku berikut.

1. Terlalu Keras Mengkritik Diri Sendiri

Banyak orang menjadi musuh terbesar bagi dirinya sendiri. Kesalahan kecil dianggap sebagai bukti kegagalan, sementara keberhasilan sering kali dianggap belum cukup.

Psikologi menyebut kondisi ini sebagai self-criticism yang berlebihan. Penelitian menunjukkan bahwa kritik diri yang terus-menerus berkaitan dengan meningkatnya stres, kecemasan, bahkan depresi.

Bayangkan jika seorang teman melakukan kesalahan yang sama seperti Anda. Kemungkinan besar Anda akan memaafkannya dan memberinya semangat. Namun mengapa kita sering tidak memberikan perlakuan yang sama kepada diri sendiri?