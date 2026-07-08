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Leni Setya Wati
Kamis, 9 Juli 2026 | 04.42 WIB

9 Perilaku yang Membantu Seseorang Tetap Mandiri dan Tidak Menjadi Beban Keluarga di Usia Tua

Ilustrasi orang yang tidak menjadi beban keluarga di usia tua (freepik) - Image

Ilustrasi orang yang tidak menjadi beban keluarga di usia tua (freepik)

JawaPos.com - Membawa tas belanja yang dapat digunakan kembali saat berbelanja mungkin terlihat seperti kebiasaan sederhana. Namun, di balik tindakan kecil tersebut, ternyata bisa mencerminkan sejumlah karakter dan pola pikir seseorang.

Menurut sudut pandang psikologi, kebiasaan menggunakan tas belanja ulang tidak hanya berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga dapat menunjukkan nilai, kebiasaan, serta cara seseorang mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

Lantas, karakter apa saja yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan tersebut? Berikut sembilan ciri khas mereka yang dirangkum dari Geediting.com.

1. Membuat perencanaan masa depan

Salah satu perilaku utama orang yang tidak akan pernah menjadi beban bagi keluarga di usia tua adalah pandangan mereka ke depan.

Orang-orang ini memahami pentingnya perencanaan untuk masa depan. Mereka tidak menunggu hal-hal buruk terjadi sebelum mulai memikirkan solusi.

Mereka mempertimbangkan perawatan kesehatan, gaya hidup, keuangan, dan bahkan kematian mereka sendiri. Itu bukan hal yang menyenangkan untuk dipikirkan, tetapi itu adalah hal yang perlu.

Perencanaan yang komprehensif memastikan mereka siap menghadapi apa pun yang akan terjadi, dan secara signifikan mengurangi beban pada anggota keluarga mereka.

Ini mungkin berarti berinvestasi dalam dana pensiun, membeli asuransi perawatan jangka panjang, atau bahkan merencanakan pemakaman mereka sendiri.

Dengan mengambil tanggung jawab atas keputusan ini, mereka tidak hanya menjamin kenyamanan mereka sendiri tetapi juga meringankan beban orang-orang yang mereka sayangi.

Ingat, ini bukan tentang menjadi orang yang pesimis atau murung, ini tentang bersikap praktis dan penuh perhatian terhadap orang-orang di sekitar Anda.

Merencanakan masa depan adalah tanda kekuatan dan kemandirian yang sesungguhnya.

2. Tetap aktif

Gaya hidup yang aktif tidak hanya membuat mereka tetap bugar secara fisik, tetapi juga membuatnya tetap tajam secara mental. Mereka selalu bergerak, selalu terlibat, dan ia memiliki semangat hidup yang benar-benar menginspirasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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