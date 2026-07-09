9 Kepribadian Orang yang Selalu Ketiduran saat Nonton Film Menurut Psikologi

Kepribadian orang yang selalu ketiduran saat nonton film menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Kebiasaan ketiduran saat nonton film bukan sekadar tanda kelelahan, melainkan mencerminkan kepribadian yang lebih dalam.
Psikologi mengungkap bahwa pola ini sering dikaitkan dengan ciri introvert dan cara seseorang merespons tekanan sehari-hari.
Ketika ini terjadi secara konsisten, ada sesuatu yang lebih kompleks yang sedang terjadi di bawah permukaan kesadaran seseorang.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (9/6), berikut sembilan sifat khas yang sering dimiliki orang-orang yang selalu tertidur setiap kali mencoba menonton film.
Baca Juga: Selalu Perfeksionis, 8 Ciri Kepribadian Orang yang Selalu Tepat Waktu saat Menghadiri Berbagai Acara
1. Sering merasa tertekan untuk tampil di depan orang lain
Ketika tidak ada lagi ekspektasi untuk terlihat baik atau menyenangkan orang lain, tubuh dan pikiran akhirnya bisa beristirahat.
Film dan tayangan favorit menjadi momen di mana semua tekanan performa itu akhirnya menemukan celah untuk lepas.
Stres yang menumpuk dari keharusan tampil sempurna akhirnya mencari jalan keluar melalui relaksasi yang mendalam saat menonton.
2. Memiliki kepekaan emosional yang tinggi
Orang yang sangat sensitif secara emosional mudah kewalahan oleh stimulasi sensoris yang dianggap biasa oleh kebanyakan orang.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah