9 Kepribadian Orang yang Selalu Ketiduran saat Nonton Film Menurut Psikologi

JawaPos.com – Kebiasaan ketiduran saat nonton film bukan sekadar tanda kelelahan, melainkan mencerminkan kepribadian yang lebih dalam.

Psikologi mengungkap bahwa pola ini sering dikaitkan dengan ciri introvert dan cara seseorang merespons tekanan sehari-hari.

Ketika ini terjadi secara konsisten, ada sesuatu yang lebih kompleks yang sedang terjadi di bawah permukaan kesadaran seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (9/6), berikut sembilan sifat khas yang sering dimiliki orang-orang yang selalu tertidur setiap kali mencoba menonton film.

1. Sering merasa tertekan untuk tampil di depan orang lain

Ketika tidak ada lagi ekspektasi untuk terlihat baik atau menyenangkan orang lain, tubuh dan pikiran akhirnya bisa beristirahat.

Film dan tayangan favorit menjadi momen di mana semua tekanan performa itu akhirnya menemukan celah untuk lepas.

Stres yang menumpuk dari keharusan tampil sempurna akhirnya mencari jalan keluar melalui relaksasi yang mendalam saat menonton.

2. Memiliki kepekaan emosional yang tinggi